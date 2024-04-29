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Fas’ta Türkçe sürprizi

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#Vildan Atasever#Fas#Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali
Fas’ta Türkçe sürprizi
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:43

Vildan Atasever, Fas’ta düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali’nde onur ödülü aldı. Ülkede ilgiyle karşılanan oyuncu, “Türk dizilerinin başarısı sayesinde Türkçe öğrenen Faslılar var. Benimle Türkçe konuşmaları büyük sürpriz oldu” dedi.

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Vildan Atasever, Fas’ın Tetouan şehrinde düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali’ne geçen yıl ‘onur ödülü’ almak üzere davet edilmiş, ancak ünlü oyuncu yıkıcı 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde düzenlenen törene katılamamıştı. Atasever, ödülünü bu yılki törende aldı. Oyuncu, 29’uncusu düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali’nin önceki gün Cinéma Español adlı sinema salonunda yapılan ödül törenine katıldı. Törende Atasever’e ödülünü Türkiye’nin Fas Büyükelçisi İlker Kılıç ile Faslı oyuncu Malek Akhmiss takdim etti.

Fas’ta Türkçe sürprizi


YAŞAR KEMAL’İ ANDI

Vildan Atasever, ödül konuşmasını Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal’in “Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe. Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle, kokularıyla” sözleriyle tamamladı ve uzun süre alkışlandı. Hürriyet’e konuşan oyuncu, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Dünya sinemasının önemli isimlerini pek çok kez ağırlayan tarihi bir sinema salonunda ödül aldım. Uluslararası sinemacıların karşısında Türkiye’yi temsil etmek benim için ayrı bir mutluluk oldu. Ödülü alırken sinemanın birleştirici, sınır tanımayan ruhunu sahnede bir kez daha hissettim.”

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Fas’ta Türkçe sürprizi

DİZİLERİN ETKİSİ

Ödül töreninin ardından Fas sokaklarını keşfe çıkan Vildan Atasever, Türkçe konuşan Faslıları görünce yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: “Çok güzel insanlarla tanıştım. Akdeniz’in başka bir köşesinde aynı ülkemdeki sıcaklığı yaşadım. Türk dizilerinin başarı sayesinde Türkçe öğrenen Faslılar var. Benimle Türkçe konuşmaları büyük sürpriz oldu.”

 

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#Vildan Atasever#Fas#Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali

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