Fas’ta Türkçe sürprizi

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Vildan Atasever, Fas’ın Tetouan şehrinde düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali’ne geçen yıl ‘onur ödülü’ almak üzere davet edilmiş, ancak ünlü oyuncu yıkıcı 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde düzenlenen törene katılamamıştı. Atasever, ödülünü bu yılki törende aldı. Oyuncu, 29’uncusu düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali’nin önceki gün Cinéma Español adlı sinema salonunda yapılan ödül törenine katıldı. Törende Atasever’e ödülünü Türkiye’nin Fas Büyükelçisi İlker Kılıç ile Faslı oyuncu Malek Akhmiss takdim etti.
DİZİLERİN ETKİSİ
Ödül töreninin ardından Fas sokaklarını keşfe çıkan Vildan Atasever, Türkçe konuşan Faslıları görünce yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: “Çok güzel insanlarla tanıştım. Akdeniz’in başka bir köşesinde aynı ülkemdeki sıcaklığı yaşadım. Türk dizilerinin başarı sayesinde Türkçe öğrenen Faslılar var. Benimle Türkçe konuşmaları büyük sürpriz oldu.”