Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve konusu

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Eyvah Eyvah filmi oyuncuları arasında yer alan Ata Demirer, filmde Hüseyin karakterine hayat veriyor. Firuzan karakterini ise başarılı isim Demet Akbağ canlandırıyor. Senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı Eyvah Eyvah filminde Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin’in başına gelenler aktarılıyor.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Eyvah Eyvah oyuncuları arasında Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Tanju Tuncel, Salih Kalyon, Bican Günalan, Caner Alkaya, Şehsuvar Aktaş gibi isimler yer alıyor.

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU

İstanbul'a gelen Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak ve sevgilisi Müjgan ile hayatına mutlu devam ederken beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul’un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.