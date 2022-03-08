Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncuları

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Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosu ve konusu ile en çok izlenen yerli filmler arasında yer alıyor. İlk filmde aşık olduğu kızı istemek için Firuzan ile yollara düşen Hüseyin'i Eyvah Eyvah 2'de ilginç maceralar bekliyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler...

EYVAH EYVAH 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak’ın paylaştığı; oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Tanju Tuncel ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Eyvah Eyvah 2, 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime girdi. 'Eyvah Eyvah 2'nin Geyikli ve Bozcaada'da başlayan çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de gerçekleşti.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar.

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EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu

Şener Kökkaya

Bican Günalan

Teoman Kumbaracıbaşı

Murat Serezli

Şehsuvar Aktaş

Hande Dane

Caner Alkaya

Okan Çabalar

Rafi Emeksiz

Kahraman Sivri

Özkan Çınarlı

Neslihan Aka

Hamdi Alp