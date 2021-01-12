Evlilik programıyla tanınan Mehmet Güneş Doya Doya Moda'da - Mehmet Güneş kimdir?
Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Mehmet Güneş, uzun bir süre sonra Doya Doya Moda yarışmasında ortaya çıktı. Gelin adaylarından Bahar ile bir dargın bir barışık süren beraberliği uzun süre konuşulan Doya Doya Moda'da Özde’ye eşlik edecek. Peki, Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Doya Doya Moda’da yeni bir formata geçildi. Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda’da artık eş halinde yarışılacak. Erkek yarışmacılardan biri de Mehmet Güneş oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. 19 kardeş olduklarını ve 10’nun erkek olduğunu belirten Güneş, kardeşlerini kendisinin giydirdiğini söyledi. Mehmet Güneş, turizm işiyle ilgileniyor.
Mehmet Güneş Doya Doya Moda'ya katılma nedenini "Benim için doğru giyinmek bir sanattır, o sanatı konuşturmak istiyorum.” sözleriyle dile getirdi. Daha önce de ekran projelerinde yer alan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor.
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