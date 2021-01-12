Evlilik programıyla tanınan Mehmet Güneş Doya Doya Moda'da - Mehmet Güneş kimdir?

Doya Doya Moda’da yeni bir formata geçildi. Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda’da artık eş halinde yarışılacak. Erkek yarışmacılardan biri de Mehmet Güneş oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. 19 kardeş olduklarını ve 10’nun erkek olduğunu belirten Güneş, kardeşlerini kendisinin giydirdiğini söyledi. Mehmet Güneş, turizm işiyle ilgileniyor.



Mehmet Güneş Doya Doya Moda'ya katılma nedenini "Benim için doğru giyinmek bir sanattır, o sanatı konuşturmak istiyorum.” sözleriyle dile getirdi. Daha önce de ekran projelerinde yer alan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor.