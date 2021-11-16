Everest filmi nerede çekildi, hikayesi gerçek mi? İşte Everest filmi oyuncuları ve konusu

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Everest filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin oyuncuları arasında Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright bulunuyor.

EVEREST FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Everest filminin çekimleri, Nepal'de, Everest'in uzantılarında, İtayan Alplerinde, Roma'da bulunana Cinecitta ve İngiltere'deki Pinewood stüdyolarında gerçekleştirildi.

EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

Film 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı.

EVEREST FİLMİ OYUNCULARI

Everest filmi oyuncuları arasında Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Josh Brolin, Sam Worthington bulunuyor.