“Ev boş di mi?” yine çok güldürecek...

Çok Güzel Hareketler 2’de bu hafta “Ev boş di mi?” skeci ekrana gelecek. Evin boş olduğunu düşünen aile bireyleri eve arkadaşları ile gelir. Her kapının açılmasında evde olanlar saklanır ve diğerlerinin konuşmaları yanlış anlaşılır ve olaylar tamamen karışır.



“Çok Güzel Hareketler 2”, 30 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de...

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