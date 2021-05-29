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Televizyon
Haber Giriş: 29.05.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

“Ev boş di mi?” yine çok güldürecek...

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“Ev boş di mi?” yine çok güldürecek...

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.

Çok Güzel Hareketler 2’de bu hafta “Ev boş di mi?” skeci ekrana gelecek. Evin boş olduğunu düşünen aile bireyleri eve arkadaşları ile gelir. Her kapının açılmasında evde olanlar saklanır ve diğerlerinin konuşmaları yanlış anlaşılır ve olaylar tamamen karışır.

“Çok Güzel Hareketler 2”, 30 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de... 

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