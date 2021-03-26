Esra Ronabar Kırmızı Oda'da Nihal karakterini canlandıracak- Esra Ronabar kimdir?

Esra Ronabar, 1978 senesinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. İkiz kardeşi olan Esra Ronabar, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü kazanmış ancak okulunu tamamlamadı.

Üniversite eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca bölümden ayrıldı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Üniversiteyi bitirmeden 1997 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Küçük Karabalık" ve "Elmadaki Barış" isimli tiyatro oyunlarında oynadı.

Tiyatro oyunlarının yanında birçok reklam filminde de rol alan Esra Ronabar, 2003 senesinde "Bir İstanbul Masalı" isimli dizi ile dizi hayatına adım atmıştır.

Esra Ronabar, 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide Murat Han,Ekin Koç, Demet Özdemir ile birlikte başrol oynadı. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinden rahatsızlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006 tarihinden bu yana meslektaşı Barış Falay ile evli. Çiftin Mavi Rüzgar Falay adında bir oğlu var.

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