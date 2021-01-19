Esra Özmen kimdir, kaç yaşında? İşte Esra Özmen’in eşi Fuat Özdolgun hakkında bilgiler…

Şarkıcı ve sunucu kimliğiyle bilinen Esra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Esra Özmen, Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarında tamamladı. Müziğe genç yaşlardan itibaren ilgi duyan Esra Özmen, 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu da yaptı.



Esra Özmen’in eşi Fuat Özdolgun hakkında bilgiler



Fuat Özdolgun 8 Temmuz 1974'te İzmir'de dünyaya geldi.



Özdolgun, İlköğretime başladığı yıllarda müzikle tanıştı. Müzisyen bir ailenin ferdi oldugu için müziğe dedesi Kemani Sait Bey'in (Yesmesliler) dersleriyle basladı.



Fuat Özdolgun sonraki yıllarda Mehmet Saim Karadağ'dan nota ve nazariyat eğitimi aldı. Aynı yıllarda Nursal Ünsal Birtek ve Ahmet Özcaglayan'ın çalıştırdığı korolarda eşlik ve repertuvarını geliştirme şansı buldu.





Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Sanat çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir.