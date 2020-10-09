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Televizyon
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Esra Erol saat kaçta başlıyor?

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Esra Erol saat kaçta başlıyor?
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Esra Erol’da programı hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Yeni sezonda yeni bölümleri ve konukları ile izleyici karşısına çıkmaya devam eden Esra Erol’da yaşanan olaylar zaman zaman sosyal medyada da konuşuluyor. Peki, Esra Erol saat kaçta başlıyor?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020’de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.  

Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. 

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