MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEsra Erol ne zaman başlayacak?
GeriTelevizyon Esra Erol ne zaman başlayacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 06.08.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Esra Erol ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra Erol ne zaman başlayacak?

Esra Erol ne zaman başlayacak sorusu pek çok izleyicinin aklındaki soru işaretleri arasında yer almaya devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen bölümde 2 aylık ara verdiğini duyuran Esra Erol'un yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Esra Erol 25 Haziran'da yaptığı açıklamada "Son ikinin ilk merhabası. Ben son ikide duygusallaşıyorum Bir yaz tatili yapıp geleceğiz, halbuki 2 ay ara vereceğiz. Ama insana uzun gelebiliyor." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşım 1 buçuk ay geçmesi üzerine izleyicilerin de araştırmaları hız kazandı.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'un yeni sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılan açıklamada 2 ay ifadesi kullanılmıştı. Dolayısıyla yeni sezonun Ağustos ayının son haftası, Eylül ayının ilk haftası başlaması öngörülebilir.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi