Esra Erol 25 Haziran'da yaptığı açıklamada "Son ikinin ilk merhabası. Ben son ikide duygusallaşıyorum Bir yaz tatili yapıp geleceğiz, halbuki 2 ay ara vereceğiz. Ama insana uzun gelebiliyor." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşım 1 buçuk ay geçmesi üzerine izleyicilerin de araştırmaları hız kazandı.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'un yeni sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılan açıklamada 2 ay ifadesi kullanılmıştı. Dolayısıyla yeni sezonun Ağustos ayının son haftası, Eylül ayının ilk haftası başlaması öngörülebilir.

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