Esra Erol ne zaman başlayacak?
Esra Erol ne zaman başlayacak sorusu pek çok izleyicinin aklındaki soru işaretleri arasında yer almaya devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen bölümde 2 aylık ara verdiğini duyuran Esra Erol'un yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Esra Erol 25 Haziran'da yaptığı açıklamada "Son ikinin ilk merhabası. Ben son ikide duygusallaşıyorum Bir yaz tatili yapıp geleceğiz, halbuki 2 ay ara vereceğiz. Ama insana uzun gelebiliyor." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşım 1 buçuk ay geçmesi üzerine izleyicilerin de araştırmaları hız kazandı.
ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Esra Erol'un yeni sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılan açıklamada 2 ay ifadesi kullanılmıştı. Dolayısıyla yeni sezonun Ağustos ayının son haftası, Eylül ayının ilk haftası başlaması öngörülebilir.