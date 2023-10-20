Esra Akkaya: "Allah korudu, oğlum çok korktu"

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Kaza, dün akşam saatlerinde Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Onbaşı Caddesinde seyir halinde olan oyuncu Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki 48 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.



Mahallenin Muhtarları dizisindeki ’Şirin’ rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu" dedi.