Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle - Boran için infaz emri

ATV ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Boran’ın infaz emrinin verildiği fragmanda çarpıcı gelişmeler bu hafta izleyenleri şaşırtacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı ve 159. bölüme dair ayrıntılar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.