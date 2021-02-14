MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
GeriTelevizyon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 14.02.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Abone Olgoogle-news

Ekran macerasına kısa bir ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusuydu. En son 2 Şubat Salı günü izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 182. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 1 haftalık kısa bir süre ardından kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmaması nedeniyle izleyicilerin akıbetini merak ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi yayınlanan fragmanla paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanına Hızır'ın "benim hayatımın bedeli bu" sözleri damga vurdu. 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 13 Şubat Salı günü kaldığı yerden devam edecek. 

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle