Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 1 haftalık kısa bir süre ardından kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmaması nedeniyle izleyicilerin akıbetini merak ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi yayınlanan fragmanla paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanına Hızır'ın "benim hayatımın bedeli bu" sözleri damga vurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 13 Şubat Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN