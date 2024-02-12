Eski sevgi krizi çıktı... Ceylin'in itirafı Ilgaz'ı yıktı!

Güncelleme Tarihi:
Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi isimlerin yer aldığı Yargı 82'nci bölümüyle ekrana geldi.
FIRAT, YİĞİT’İN CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Komiser Fırat okuduğu günlükteki ipuçlarını birleştirip Yiğit'in saklandığı eve gitti. Yiğit’i hareketsiz halde gören Fırat, büyük şok yaşadı. Ilgaz, kötü haberi Ceylin ve Yekta'ya verdi. Eren baş komiser olay yerine Kubilay amir ile beraber gitmeye karar verdi.
ÇINAR EŞYALARINI ALDI
Defne, bir gece Çınar'ın eve geldiğini, elbiselerini alırken onu araması konusunda ikna ettiğini abisi Ilgaz'a söyledi. Defne ailesinden birini daha kaybetme korkusu yaşarken Ilgaz kardeşini rahatlattı.
PARLA TAŞINMAK İSTEDİĞİNİ AİLESİNE SÖYLEDİ
Eşi Osman’la sıkıntılı günler yaşayan Aylin, kızı Parla’nın kararıyla neye uğradığını şaşırdı. Ailesi oturdukları evden ayrılıp bir arkadaşıyla eve çıkma kararını annesiyle paylaşan Parla beklemediği bir tepki aldı. Aylin kızına çok sinirlendi. Parla, "Benim aklıma, kararlarıma saygı duymayı öğreneceksin" diyerek masayı terk etti.
ADLİ TIP’TAN SONUÇ ÇIKTI
Ceylin ve Ilgaz yemek yerken Başkomiser Eren’den gelen telefonla Adli Tıp kontrollerinin ardından Yiğit'in öldürüldüğünü öğrendiler..
KUBİLAY AMİR İŞ BAŞINDA
Eren, Fırat ve Ilgaz adliyede Yiğit cinayetiyle ilgili konuşurken Kubilay amir müsaade isteyerek içeri girdi. Yiğit'in hayatını kaybettiği binanın giriş görüntülerini bulan Kubilay amir ekibe büyük bir ipucu verdi. Yaşananlarından ardından delil sonrası tüm şüphe binada yaşayanlara çevrildi.
'OSMAN'I BIRAKACAĞIM'
Aşk hayatlarında sıkıntılar yaşayan Aylin ve Laçin dertleşti. Aylin, "Ben karar verdim önce iş bulacağım, sonra da Osman'ı bırakacağım." dedi. Önce şaşıran Laçin daha sonra Aylin'in çok istemesi üzerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.
OSMAN, ZÜMRÜT'ÜN PEŞİNDE
Eşi Aylin ile arası açık olan Osman eski aşkı Zümrüt'ün peşine düştü. Taksicilik yaptığını itiraf eden Osman, Zümrüt'e ne zaman isterse yanında olacağını söyledi..
'ALPER YALAN SÖYLÜYOR'
Yiğit cinayetini araştıran Ilgaz ve Fırat olay yerine giderken Tuğçe’den sürpriz bir telefon geldi. Ilgaz'ı arayan Tuğçe, "Savcım, baba Alper yalan söylüyor. Bir kere eve gelenler Alper'in iki arkadaşıymış. Adamlar tartışmış Alper'le o da adamlar gittikten sonra sinirlenmiş evden kovmuş Yiğit'i" dedi.
KADİR HAYATINI KAYBETTİ
Metin amiri öldürten Cellat Kadir koğuşta yürüyüşe çıktığında bir anda gözleri bulanıklaşıp yere düştü. Koğuş arkadaşları 'Kadir abi iyi misin?' sözleriyle panikle yanına gelse de Kadir'in hayatını kaybetti anlaşıldı.
'SUÇLULUK DUYMAZDIM' İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Ceylin ve Ilgaz bankta konuşurken Ceylin, Fırat'la olan geçmişteki ilişkisini Ilgaz öğrenmeseydi saklayacağını ve bundan suçluluk bile duymayacağını itiraf etti. Ilgaz 'Benim bunu biraz sindirmem gerek' diyerek Ceylin'in yanından uzaklaştı.