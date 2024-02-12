Eski sevgi krizi çıktı... Ceylin'in itirafı Ilgaz'ı yıktı!

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi isimlerin yer aldığı Yargı 82'nci bölümüyle ekrana geldi.

FIRAT, YİĞİT’İN CANSIZ BEDENİNİ BULDU



Komiser Fırat okuduğu günlükteki ipuçlarını birleştirip Yiğit'in saklandığı eve gitti. Yiğit’i hareketsiz halde gören Fırat, büyük şok yaşadı. Ilgaz, kötü haberi Ceylin ve Yekta'ya verdi. Eren baş komiser olay yerine Kubilay amir ile beraber gitmeye karar verdi.



ÇINAR EŞYALARINI ALDI



Defne, bir gece Çınar'ın eve geldiğini, elbiselerini alırken onu araması konusunda ikna ettiğini abisi Ilgaz'a söyledi. Defne ailesinden birini daha kaybetme korkusu yaşarken Ilgaz kardeşini rahatlattı.



PARLA TAŞINMAK İSTEDİĞİNİ AİLESİNE SÖYLEDİ



Eşi Osman’la sıkıntılı günler yaşayan Aylin, kızı Parla’nın kararıyla neye uğradığını şaşırdı. Ailesi oturdukları evden ayrılıp bir arkadaşıyla eve çıkma kararını annesiyle paylaşan Parla beklemediği bir tepki aldı. Aylin kızına çok sinirlendi. Parla, "Benim aklıma, kararlarıma saygı duymayı öğreneceksin" diyerek masayı terk etti.



ADLİ TIP’TAN SONUÇ ÇIKTI



Ceylin ve Ilgaz yemek yerken Başkomiser Eren’den gelen telefonla Adli Tıp kontrollerinin ardından Yiğit'in öldürüldüğünü öğrendiler..

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Ilgaz ile evliliğinde sorun yaşayan Ceylin eski sevgilisi Fırat'ın ortaya çıkmasıyla daha da zor duruma düştü. Ilgaz, Ceylin ve Fırat'ın arasında geçenleri merak etti. Ceylin ise şu ifadeleri kullandı:"Şimdi seninle geçmişe doğru sohbet edeceğiz. Mesela bir hırsızlık olayında tanıştım Fırat'la. Hırsız da bendim. Yani herkesin vardır geçmişinde hatırlamak istemediği sırlar. Bu da benimkilerden biri. Sadece biri... O zamanlar babam tutuklanıp içeri girmişti. İşte evde derin mutsuzluk, umutsuzluk, acı, parasızlık yani psikolojin darma duman olmuştu benim de hayata kızgındım. Gerçi hala çok kızgınım. Babamı çok özlüyorum neyse sonra bir dükkanda hırka yürütürken yakalandım. Bunu anlatmak çok utanç verici gerçekten. Çok salakça biliyorum ama müdür de polis çağırdı Fırat geldi. Yanına gittim çünkü beni bıraktı, ‘tamam’ dedi bu seferlik. Bende teşekkür etmek için yanına gittim. Öyle çay, kahve falan derken öptü beni sevgili olduk. Sonra iki yıl sevgili olduk. Doğuya gönderdiler bunu. Geldi ‘ben gideceğim’ dedi, bende ‘tamam’ dedim ama ‘gidene kadar bana söyleme, gideceğin zaman sadece git’ dedim. Oda gitti. Yani gitmiş olmalı ki bir daha hiç görüşemedik."





KUBİLAY AMİR İŞ BAŞINDA



Eren, Fırat ve Ilgaz adliyede Yiğit cinayetiyle ilgili konuşurken Kubilay amir müsaade isteyerek içeri girdi. Yiğit'in hayatını kaybettiği binanın giriş görüntülerini bulan Kubilay amir ekibe büyük bir ipucu verdi. Yaşananlarından ardından delil sonrası tüm şüphe binada yaşayanlara çevrildi.



'OSMAN'I BIRAKACAĞIM'



Aşk hayatlarında sıkıntılar yaşayan Aylin ve Laçin dertleşti. Aylin, "Ben karar verdim önce iş bulacağım, sonra da Osman'ı bırakacağım." dedi. Önce şaşıran Laçin daha sonra Aylin'in çok istemesi üzerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.



OSMAN, ZÜMRÜT'ÜN PEŞİNDE



Eşi Aylin ile arası açık olan Osman eski aşkı Zümrüt'ün peşine düştü. Taksicilik yaptığını itiraf eden Osman, Zümrüt'e ne zaman isterse yanında olacağını söyledi..

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'ALPER YALAN SÖYLÜYOR'



Yiğit cinayetini araştıran Ilgaz ve Fırat olay yerine giderken Tuğçe’den sürpriz bir telefon geldi. Ilgaz'ı arayan Tuğçe, "Savcım, baba Alper yalan söylüyor. Bir kere eve gelenler Alper'in iki arkadaşıymış. Adamlar tartışmış Alper'le o da adamlar gittikten sonra sinirlenmiş evden kovmuş Yiğit'i" dedi.



KADİR HAYATINI KAYBETTİ



Metin amiri öldürten Cellat Kadir koğuşta yürüyüşe çıktığında bir anda gözleri bulanıklaşıp yere düştü. Koğuş arkadaşları 'Kadir abi iyi misin?' sözleriyle panikle yanına gelse de Kadir'in hayatını kaybetti anlaşıldı.

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Fırat ve eski sevgilisi Ceylin konuşurken Ilgaz uzaktan onları izledi. Fırat, Ceylin'e mutsuz olduğunu ve mutlu gibi davrandığını söyledi. Ceylin ise söylenenlere karşı çıktı. Fırat, 'Kendin olarak var olmadığın bir ilişkide ne kadar mutlu olabilirsin Ceylin?' sözleriyle oradan uzaklaştı. Ceylin, Ilgaz'ın yanına gelip konuşmak istese de Ilgaz 'sonra' diyerek Ceylin'i reddetti.Çınar, Kürşat ve arkadaşlarının yanına gelerek Kadir'in fotoğrafının ellerine nasıl geçtiğini sordu. Çınar ısrar edince Kadir'in öldürüldüğünü öğrendi. Arkadaşları Çınar’a yaşananları anlattığı gün Kadir'in öldürülmesini istediğini hatırlattı. O sözler üzerine harekete geçen ekip Kadir’i öldürttüklerini söyledi.Bakkal Özgür ifade vermesi için Emniyet'e getirildi. Eren, Yiğit'i eve almasıyla şüpheleri üzerine çektiğini söyleyince Özgür, "Çünkü o benim oğlum. Oğluma bakıyordum ben" dedi.

'SUÇLULUK DUYMAZDIM' İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Ceylin ve Ilgaz bankta konuşurken Ceylin, Fırat'la olan geçmişteki ilişkisini Ilgaz öğrenmeseydi saklayacağını ve bundan suçluluk bile duymayacağını itiraf etti. Ilgaz 'Benim bunu biraz sindirmem gerek' diyerek Ceylin'in yanından uzaklaştı.