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Eski rol arkadaşı Defne Joy’u andı

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#Defne Joy Foster#Jennifer Boyner#Defne Joy
Eski rol arkadaşı Defne Joy’u andı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 08:01

2 Şubat 2011’de astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Defne Joy Foster, vefatının 13’üncü yılında oyuncu arkadaşları tarafından sosyal medyada anıldı.

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“Sihirli Annem” dizisinde Foster’ın eşini canlandıran Jess Molho, o yıllarda çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram sayfasında “13 yıl oldu. Unutulmadın, özlendin” mesajıyla yayınladı. Aynı dizide kızı Toprak’ı oynayan Jennifer Boyner de ünlü oyuncuya özel bir video hazırladı.

Eski rol arkadaşı Defne Joy’u andı

Sosyal medyada makyaj videoları yayınlayan Boyner, bu kez Defne Joy Foster’ın makyajını yaparak onunla anılarını anlattı:

“Defne Abla’yı kaybedeli 13 yıl oldu, dile kolay. Ben de bugün onu anmak istiyorum. Kendime onun makyajını yapacağım. Defne Abla o kadar eğlenceli, hareketli bir kişilikti ki, sete geldiği zaman bütün setin atmosferi değişirdi. Annemin anlattığına göre Defne Abla’da bizim evin yedek anahtarı varmış, istediği zaman girip çıkabilmesi için. O dönem annemle çok yakın arkadaşlardı. Bir gün uyurken bir baktım, Defne Abla gelmiş, yanıma kıvrılmış. O kadar tatlı bir andı ki. Rahatsız etmemek için sessiz sessiz gelmiş. Umarım olduğu yerde çok mutludur ve keyiflidir. Onu sevgiyle, saygıyla anıyorum.”

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Eski rol arkadaşı Defne Joy’u andı

Sihirli Annem’de kızını oynamıştı

2000’li yılların sevilen dizilerinden ‘Sihirli Annem’de Defne Joy Foster’ın kızını canlandıran Jennifer Boyner artık 23 yaşında genç bir kadın.

Eski rol arkadaşı Defne Joy’u andı

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#Defne Joy Foster#Jennifer Boyner#Defne Joy

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