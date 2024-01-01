Eski âşıklar gündem oldu... Ebru Gündeş ve Kerem Alışık yıllar sonra bir araya geldi!

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Gündeş’in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada sahneye çıkan Alışık, “Gitme Aklım Sende Kalır” şarkısını seslendirdi. Gündeş “Kerem benim çok kıymetlim. Çok severim. Her zaman sevgiyle anarım” dedi.

Alışık da Gündeş’in “Fırtınalar” şarkısını mırıldanarak “Fırtınalar benim oyunculuğa başladığım ilk dizim. Ebru’nun da öyle. O diziden sonra açılan yollar var. O yüzden yolu takip ediyorum. Yol yanılmaz yolcu yanılır çünkü” dedi ve kendisine dönen jüri üyeleri arasından ünlü sanatçıyı seçti. İki sanatçının yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada gündem oldu.