Esengül’ün hayatı film oluyor

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70’li yıllarda çığır açan ve genç yaşta assolist olan Esengül’ün erken ölümü, müzik dünyasını yasa boğmuştu.

Sanatçının sırlarla dolu yaşam hikâyesi, “Uçurumda Açan Çiçek: Esengül” filmiyle beyazperdeye taşınacak.

Senaristliğini ve yapımcılığını “Bergen”in de senaristleri arasında yer alan Özgür Selvi’nin üstlendiği proje için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Filmin oyuncu kadrosu yakında açıklanacak. Ekip yaz aylarında sete çıkacak. “Uçurumda Açan Çiçek: Esengül”ün 2025 Şubat’ında vizyona girmesi planlanıyor.