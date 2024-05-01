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Esengül’ün hayatı film oluyor

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#Esengül#Uçurumda Açan Çiçek: Esengül#Özgür Selvi
Esengül’ün hayatı film oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:57

45 yıl önce ardında birçok soru işareti bırakarak hayata veda eden arabeskin kraliçesi Esengül’ün hayatı film oluyor.

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70’li yıllarda çığır açan ve genç yaşta assolist olan Esengül’ün erken ölümü, müzik dünyasını yasa boğmuştu.

Sanatçının sırlarla dolu yaşam hikâyesi, “Uçurumda Açan Çiçek: Esengül” filmiyle beyazperdeye taşınacak.

Esengül’ün hayatı film oluyor

Özgür Selvi

Senaristliğini ve yapımcılığını “Bergen”in de senaristleri arasında yer alan Özgür Selvi’nin üstlendiği proje için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Filmin oyuncu kadrosu yakında açıklanacak. Ekip yaz aylarında sete çıkacak. “Uçurumda Açan Çiçek: Esengül”ün 2025 Şubat’ında vizyona girmesi planlanıyor.

 

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#Esengül#Uçurumda Açan Çiçek: Esengül#Özgür Selvi

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