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Erkan Petekkaya’dan Kadir karakteri üzerine samimi açıklamalar…

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#O Kız#Erkan Petekkaya#O Kız Dizisi
Erkan Petekkaya’dan Kadir karakteri üzerine samimi açıklamalar…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 12:46

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen ve Eylül’de ekrana gelmeye hazırlanan dizisi O Kız’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Oyunculuğu ile adından her daim söz ettiren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, O Kız’da Kadir karakteri ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekasına sahip olan Kadir’e hayat verecek olan oyuncu, rol öncesi ön çalışma yaptı. Petekkaya, bu tarz rahatsızlıkları yaşayan hastalar ve hasta yakınları ile bir araya gelerek gözlem yaptı. Yaşadığı deneyim ile ilgili;

“Öncelikle konunun uzman doktorlarıyla görüştüm. Bu tarz zihinsel rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler edindikten sonra birkaç arkadaşımın derslerine katıldım, sohbetler ettim. Anlamaya, yakınlarını hissetmeye çalıştım. Kadir sayesinde melekler ile tanışma imkânım oldu. Buradan hepsine teker teker çok teşekkür ederim” dedi.

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda;
Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.
O Kız Eylül’de Kanal D’de…

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#O Kız#Erkan Petekkaya#O Kız Dizisi

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