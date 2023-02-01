Erkan Petekkaya 2010 yılında dava açmıştı... 13 milyon lira alacağı var!

Haberin Devamı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına ünlü oyuncu, avukatı Bülent Höke ile katıldı.

Duruşmada söz alan Erkan Petekkaya, “Bu davayla uzun yıllardır uğraşıyoruz. Çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor” dedi.

Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Erkan Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke, “Erkan Bey’in yaklaşık 13 milyon lira alacağı var. Endemol Medya Şirketi’ne 2010 yılından beri alacak davaları açtık. Davalarımız devam ediyor. Süreci takip ediyoruz” dedi.