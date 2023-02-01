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Erkan Petekkaya 2010 yılında dava açmıştı... 13 milyon lira alacağı var!

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#Erkan Petekkaya#Paramparça#Paramparça
Erkan Petekkaya 2010 yılında dava açmıştı... 13 milyon lira alacağı var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:28

Erkan Petekkaya’nın “Paramparça” dizisindeki alacağı için Endemol Medya Şirketi’ne açtığı davanın yeni duruşması önceki gün yapıldı.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına ünlü oyuncu, avukatı Bülent Höke ile katıldı.

Duruşmada söz alan Erkan Petekkaya, “Bu davayla uzun yıllardır uğraşıyoruz. Çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor” dedi.

Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Erkan Petekkaya 2010 yılında dava açmıştı... 13 milyon lira alacağı var

Duruşma çıkışı açıklama yapan Erkan Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke, “Erkan Bey’in yaklaşık 13 milyon lira alacağı var. Endemol Medya Şirketi’ne 2010 yılından beri alacak davaları açtık. Davalarımız devam ediyor. Süreci takip ediyoruz” dedi.

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#Erkan Petekkaya#Paramparça#Paramparça

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