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Erkan Kolçak Köstendil 41 oldu

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#Erkan Kolçak Köstendil#Cansu Tosun#Berk Oktay
Erkan Kolçak Köstendil 41 oldu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 09:17

Erkan Kolçak Köstendil önceki gece Gayrettepe’deki Çal İstanbul adlı mekanda eşi Cansu Tosun’un sürpriz partisinde 41. yaşını kutladı.

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Köstendil, “Mekana gelirken yolda anladım. 41. yaşta hayatımda neler değişti diye soracak olursanız, saçlarımız beyazladı” dedi.

Oyuncu, çalışarak hayatını güzelleştirdiğini de belirtti:

Erkan Kolçak Köstendil 41 oldu

“Yazdıklarımızdan ve yaptıklarımızdan geriye bir iki güzel bir şey kalması beni çok heyecanlandırıyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Ama bizi en heyecanlandıran, Marsel ile olduğumuz anlar.”

Ben de sempatik gebelik yaşıyorum

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti geceye katılanlar arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayan çiftten Oktay, “Hamilelik sürecinde ben kilo alıyorum. 7 kilo aldım. Tıpta da böyle bir şey varmış. Çok fazla empati kuran erkeklerde olurmuş. ‘Sempatik Gebelik’ deniyormuş” dedi.

Erkan Kolçak Köstendil 41 oldu

Devrim Özkan - Deniz Baysal
Erkan Kolçak Köstendil 41 oldu

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#Erkan Kolçak Köstendil#Cansu Tosun#Berk Oktay

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