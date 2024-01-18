Erkan Kolçak Köstendil 41 oldu

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Köstendil, “Mekana gelirken yolda anladım. 41. yaşta hayatımda neler değişti diye soracak olursanız, saçlarımız beyazladı” dedi.

Oyuncu, çalışarak hayatını güzelleştirdiğini de belirtti:

“Yazdıklarımızdan ve yaptıklarımızdan geriye bir iki güzel bir şey kalması beni çok heyecanlandırıyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Ama bizi en heyecanlandıran, Marsel ile olduğumuz anlar.”

Ben de sempatik gebelik yaşıyorum

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti geceye katılanlar arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayan çiftten Oktay, “Hamilelik sürecinde ben kilo alıyorum. 7 kilo aldım. Tıpta da böyle bir şey varmış. Çok fazla empati kuran erkeklerde olurmuş. ‘Sempatik Gebelik’ deniyormuş” dedi.



Devrim Özkan - Deniz Baysal