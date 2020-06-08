Ercan Saatçi ve Ata Demirer'den çok güldüren ninni yorumu

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı programın ilk bölüm konuğu ise komedyen Ata Demirer oldu.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan da arkadaş olan ikili programda, hem geçmişten bugüne dek yaşadıklarını izleyiciler ile paylaştı hem de yorumladıkları şarkılar ile keyifli ve bol kahkahalı anlara imza attı.

Programa dün akşam ise Ata Demirer ve Ercan Saatçi’nin ninniler üzerindeki yorumları damgasını vurdu. Ninnileri farklı yorumlar ile seslendiren ikilinin bu eğlenceli anları herkesi çok güldürdü.

Çok Akustik yeni bölümü ile 14 Haziran Pazar gecesi saat 23.30’da Kanal D’de...



