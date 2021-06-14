Entrika ondan sorulacak

Miss Turkey 2017 birincisi olan Sümen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneğiyle de adından söz ettirecek. Dizide Sümen, Bora’nın ortağı ve arkadaşı Tuğçe Dikman karakteriyle ekrana iddialı bir giriş yapacak. Tuğçe’nin dizideki amacı Bora’yı elde etmek olacak ve bu uğurda her türlü entrikaya başvuracak. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikâyesini anlatıyor.

41825317

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?