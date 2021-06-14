Entrika ondan sorulacak

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Televizyon
Haber Giriş: 14.06.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

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KANAL D’nin yeni dizisi “Baht Oyunu”nda, Aslı Sümen ilk oyunculuk deneyimiyle izleyici karşısına çıkacak.

Miss Turkey 2017 birincisi olan Sümen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneğiyle de adından söz ettirecek. Dizide Sümen, Bora’nın ortağı ve arkadaşı Tuğçe Dikman karakteriyle ekrana iddialı bir giriş yapacak. Tuğçe’nin dizideki amacı Bora’yı elde etmek olacak ve bu uğurda her türlü entrikaya başvuracak. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikâyesini anlatıyor.

 

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‘Baht Oyunu’ 15 haziran salı Kanal D’deKanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan ‘Baht Oyunu’ndan ikinci fragman yayınlandı.
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