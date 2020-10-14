Engin Akyürek'e sürpriz yaptılar!

Engin Akyürek’in doğum günü tüm dünyadaki hayranları tarafından aynı anda kutlandı. Arjantin’den İran‘a, İspanya’ dan, Malezya’ya çok sayıdaki ülkeden hayranları ve sevenleri Akyürek’in doğum gününü kutlamak için harekete geçti.

Engin Akyürek’in hayranları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sanatçının doğum günü hediyesi olarak Unicef’e bağışta bulundular. Bu yıl yapılan bağış, özellikle küresel Covid-19 salgınından etkilenen çocukların yardım ve ihtiyaçları için kullanılacak.

Oyuncu tüm dünyadaki hayranlarına ise şu sözlerle teşekkür etti:

“Sevgilerini ve desteklerini her zaman büyük bir mutlulukla hissettiğim bu kıymetli insanların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Doğum günümü kutlamak için her yıl bu denli anlamlı ve değerli kampanyalar yapıyor olmaları onların da ayrı ayrı her birinin ne kadar değerli olduklarının göstergesidir”