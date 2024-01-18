Engelsiz ödüller

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Engelsiz Yaşam Vakfı’nın her yıl düzenlediği, geleneksel hale gelen Yılın En İyileri Ödülleri, 14’üncü kez sahiplerini buldu. Tayyar Işıksaçan’ın sunduğu gece ülkemizi yasa boğan şehitler nedeniyle müzik ve sahne şovları iptal edilerek sade bir tören havasında gerçekleşti. Ödül alanlar ödüllerini şehitlere ve şehit ailelerine ithaf etti.
Talihsiz kaza
Ödül töreninde talihsiz bir kaza yaşandı, ‘vakıf özel ödülü’ alan Ece Üner ayağını burktu. Ünlü spiker, gecenin sonunda aracına tekerlekli sandalyeyle gitmek zorunda kaldı.
Onur ödülleri
Törende Coşkun Sabah, Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, Prof. Dr. Arif Verimli, Moğollar ve Levent Özdilek’e yaşam boyu meslek ve onur ödülü takdim edildi. Vakıf özel ödüllerine ise Down Sendromlu Futsal Takımı, spiker Ece Üner, iş insanı Menekşe Kankavi ile sanatçı Yılmaz Morgül layık görüldü.
İŞTE ÖDÜLLER
* Tiyatro oyunu: Yüzyıllık Destan “Ateş” (Ankara Devlet Tiyatrosu)
* En iyi prodüksiyon: Yüzyıllık Destan “Ateş”
* Tiyatro oyunu yönetmeni: Barış Erdenk (Yüzyıllık Destan “Ateş”)
* Tiyatro oyunu metni: Yüzyıllık Destan “Ateş”
* Erkek tiyatro oyuncusu: Emre Başer (Yüzyıllık Destan “Ateş”)
* Kadın haber spikeri: Burcu Kaya
* Erkek haber spikeri: Cem Öğretir
* Gündüz kuşağı programı: Vahe ile Evdeki Mutluluk
* Spor programı: Taktik Analiz
* Yemek yarışma programı: Masterchef Türkiye
* Yarışma programı: Aileler Yarışıyor
* Dijital platform dizisi: Serhat
* Dijital platform dizisi kadın oyuncu: Nefise Karatay (Serhat)
* Dijital platform dizisi erkek oyuncu: Tamer Karadağlı (Serhat)
* Pop müzik kadın sanatçı: Hande Yener
* Pop müzik erkek sanatçı: Sinan Akçıl
* Fantezi müzik kadın sanatçı: Petek Dinçöz
* Türk sanat müziği kadın sanatçı: Umut Akyürek
* Türk halk müziği kadın sanatçı: Hilal Özdemir
* Türk halk müziği erkek sanatçı: Oktay Ertuğrul