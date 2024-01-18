Engelsiz ödüller

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Engelsiz Yaşam Vakfı’nın her yıl düzenlediği, geleneksel hale gelen Yılın En İyileri Ödülleri, 14’üncü kez sahiplerini buldu. Tayyar Işıksaçan’ın sunduğu gece ülkemizi yasa boğan şehitler nedeniyle müzik ve sahne şovları iptal edilerek sade bir tören havasında gerçekleşti. Ödül alanlar ödüllerini şehitlere ve şehit ailelerine ithaf etti.

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Engelsiz Yaşam Vakfı gecede engelli bireyler yararına bir açık artırma da düzenledi. Satışa sunulan Atatürk tablosunu iş insanı Menekşe Kankavi, 150 bin liraya satın aldı. Kankavi, daha sonra tabloyu Ece Üner’e hediye etti. Üner gözyaşlarına engel olamadı. Mina Mücevherat tarafından vakfa bağışlanan kolyeyi iş insanı Kurban Akar 40 bin liraya satın aldı. Akar, vakfa 100 bin lira bağışta bulundu.Almanya’da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Benan Yontar ve dernek üyeleri, Engelsiz Yaşam Vakfı ile 22 kız öğrenciye karşılıksız burs vereceklerini açıkladı. Ödül alan Sinan Akçıl da üç kız çocuğuna eğitim bursu vereceğini açıkladı.

Talihsiz kaza

Ödül töreninde talihsiz bir kaza yaşandı, ‘vakıf özel ödülü’ alan Ece Üner ayağını burktu. Ünlü spiker, gecenin sonunda aracına tekerlekli sandalyeyle gitmek zorunda kaldı.

Onur ödülleri

Törende Coşkun Sabah, Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, Prof. Dr. Arif Verimli, Moğollar ve Levent Özdilek’e yaşam boyu meslek ve onur ödülü takdim edildi. Vakıf özel ödüllerine ise Down Sendromlu Futsal Takımı, spiker Ece Üner, iş insanı Menekşe Kankavi ile sanatçı Yılmaz Morgül layık görüldü.

İŞTE ÖDÜLLER

* Tiyatro oyunu: Yüzyıllık Destan “Ateş” (Ankara Devlet Tiyatrosu)

* En iyi prodüksiyon: Yüzyıllık Destan “Ateş”

* Tiyatro oyunu yönetmeni: Barış Erdenk (Yüzyıllık Destan “Ateş”)

* Tiyatro oyunu metni: Yüzyıllık Destan “Ateş”

* Erkek tiyatro oyuncusu: Emre Başer (Yüzyıllık Destan “Ateş”)

* Kadın haber spikeri: Burcu Kaya

* Erkek haber spikeri: Cem Öğretir

* Gündüz kuşağı programı: Vahe ile Evdeki Mutluluk

* Spor programı: Taktik Analiz

* Yemek yarışma programı: Masterchef Türkiye

* Yarışma programı: Aileler Yarışıyor

* Dijital platform dizisi: Serhat

* Dijital platform dizisi kadın oyuncu: Nefise Karatay (Serhat)

* Dijital platform dizisi erkek oyuncu: Tamer Karadağlı (Serhat)

* Pop müzik kadın sanatçı: Hande Yener

* Pop müzik erkek sanatçı: Sinan Akçıl

* Fantezi müzik kadın sanatçı: Petek Dinçöz

* Türk sanat müziği kadın sanatçı: Umut Akyürek

* Türk halk müziği kadın sanatçı: Hilal Özdemir

* Türk halk müziği erkek sanatçı: Oktay Ertuğrul

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Ece Gürsel - Sinan Akçıl, ‘En iyi pop müzik erkek sanatçı’ ödülü kazandı. - Tayyar IşıksaçanOktay Ertuğrul - Umut AkyürekAlp Pehlivan ve Onur Şahin’in sunduğu “Taktik Analiz”, ‘En iyi spor programı’ ödülü aldı.Atilla Kaplakarslan - Yılmaz Morgül, ‘En iyi Türk sanat müziği erkek sanatcı’ ödülü aldı.Seval Karataş - Cem Öğretir, ‘En iyi haber spikeri’ ödülü aldı.Vahe Kılıçarslan, ‘En iyi gündüz kuşağı’ ödülü aldı.