Endonezyalı gelin İka Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane’ye sempatikliğiyle damga vurdu… İka kimdir?

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Ülkesi Endonezya’da matematik öğretmenliği yapan İka, dünya turuna çıkan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Enes Kıran ile tanışınca hayatı değişti. Ülkesini bırakıp Türkiye’ye gelen İka, evlendikten sonra eşinin görev yeri olan Van'ın Erciş ilçesinde yaşamaya başladı. Üç buçuk sene önce evlenen çiftin , 2 yaşında Edis isimli bir erkek çocuklar var. Sempatik yarışmacı, eşi ile birlikte “Enes ve İka” isimli YouTube hesabından paylaşımlar yapıyor. Endonezyalı Fitri İka Purwasih, rehberlikten öğretmenliğe, yazarlıktan kültür elçiliğine uzanan faaliyetleriyle dikkat çekiyor.