En Şık Benim'in yarışmacıları kimler? En Şık Benim yarışmacıları Merve, Meryem, Hilal, Begüm ve Ceren hakkında bilgiler

Raşit Bağzıbağlı’nın Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen başvurular arasından seçtiği isimler belli oldu. Kendileri için özel olarak hazırlanan mağazada zamana karşı yarışacak olan yarışmacılar, kısıtlı sürede en şık kombini yapmaya çalışacaklar.

EN ŞIK BENİM YARIŞMACILARI

Merve Ayçe Dadandı Kimdir?



Yarışmaya İstanbul'dan katılan Merve Ayçe Dadandı 29 yaşında. 1.70 boyunda. Marka İletişim ve Danışmanlığı yapıyor ve modellik yapıyor.





Meryem Yıldız Kimdir?



İzmir olan Meryem Yıldız, 29 yaşında Moda tasarım mezunu.





Hilal Çakmak Kimdir?



Yarışmaya Eskişehir'den katılan Hilal Çakmak 27 yaşında. Kayseri Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon mezunu ve üniversite yıllarından bu yana moda üzerine blog yazarlığı yapıyor.





Begüm Ünlü kimdir?



Organizasyon sorumlusu olan Begüm Ünlü'nün aynı zamanda bir butiği var.



Ceren Kaya Kimdir?



İstanbul'da yaşıyor. Güzellik uzmanı. Bekar 1 kızı var. Modaya aşık bir kız olduğunu söyleyen Kaya, çocukluktan bu yana modayla ilgili. Kendini Kylie Jenner'a benzetiyor.