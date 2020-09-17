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Haber Giriş: 17.09.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

En Şık Benim'in yarışmacıları kimler? En Şık Benim yarışmacıları Merve, Meryem, Hilal, Begüm ve Ceren hakkında bilgiler

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En Şık Benim'in yarışmacıları kimler? En Şık Benim yarışmacıları Merve, Meryem, Hilal, Begüm ve Ceren hakkında bilgiler
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Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın sunduğu En Şık Benim'in yarışmacıları belli oldu. Bağzıbağlı, En Şık Benim'in yarışmacı adaylarını ilk olarak televizyon ekranlarından yorumlamıştı. Binlerce isim arasından seçilen 5 yarışmacı seçtikleri kıyafetlerle birbirleriyle yarışıyor. Peki, En Şık Benim'in yarışmacıları kimler?

Raşit Bağzıbağlı’nın Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen başvurular arasından seçtiği isimler belli oldu. Kendileri için özel olarak hazırlanan mağazada zamana karşı yarışacak olan yarışmacılar, kısıtlı sürede en şık kombini yapmaya çalışacaklar.

EN ŞIK BENİM YARIŞMACILARI 

En Şık Benimin yarışmacıları kimler En Şık Benim yarışmacıları Merve, Meryem, Hilal, Begüm ve Ceren hakkında bilgiler

Merve Ayçe Dadandı Kimdir?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Merve Ayçe Dadandı 29 yaşında. 1.70 boyunda.  Marka İletişim ve Danışmanlığı yapıyor ve modellik yapıyor.

En Şık Benimin yarışmacıları kimler En Şık Benim yarışmacıları Merve, Meryem, Hilal, Begüm ve Ceren hakkında bilgiler


Meryem Yıldız Kimdir?

İzmir olan Meryem Yıldız, 29 yaşında Moda tasarım mezunu.

En Şık Benimin yarışmacıları kimler En Şık Benim yarışmacıları Merve, Meryem, Hilal, Begüm ve Ceren hakkında bilgiler


Hilal Çakmak Kimdir?

Yarışmaya Eskişehir'den katılan Hilal Çakmak 27 yaşında. Kayseri Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon mezunu ve üniversite yıllarından bu yana moda üzerine blog yazarlığı yapıyor.
En Şık Benimin yarışmacıları kimler En Şık Benim yarışmacıları Merve, Meryem, Hilal, Begüm ve Ceren hakkında bilgiler


Begüm Ünlü kimdir?

Organizasyon sorumlusu olan Begüm Ünlü'nün aynı zamanda bir butiği var.

En Şık Benimin yarışmacıları kimler En Şık Benim yarışmacıları Merve, Meryem, Hilal, Begüm ve Ceren hakkında bilgiler

Ceren Kaya Kimdir?

İstanbul'da yaşıyor. Güzellik uzmanı. Bekar 1 kızı var. Modaya aşık bir kız olduğunu söyleyen Kaya, çocukluktan bu yana modayla ilgili. Kendini Kylie Jenner'a benzetiyor.

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