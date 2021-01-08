MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEmir Tekin: Selçuk’unki aşk değil
GeriTelevizyon Emir Tekin: Selçuk’unki aşk değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 08.01.2021 - 08:10 | Son Güncelleme:

Emir Tekin: Selçuk’unki aşk değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emir Tekin: Selçuk’unki aşk değil
Abone Olgoogle-news

ŞEVVAL Sam’ın oğlu Taro Emir Tekin, Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı ‘Selçuk’ rolüyle ses getirdi.

 2017’de Oxford’un drama okuluna seçilen ilk Türk olan ve eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Tekin, L’officiel Hommes dergisinin yeni sayısına verdiği röportajda ‘saplantılı âşık Selçuk’u şöyle anlattı: “Ben Selçuk’un içinde bulunduğu hissiyatı aşk olarak değerlendirmiyorum. Benim Taro olarak hayatımda aşk bu şekilde tezahür etmiyor. Selçuk’u obsesif bir bozukluğu olan, kendi ihtiyaçları için Nil’i kullanan bir karakter olarak görüyorum. Selçuk, bağımlı biri ve insana karşı da bir bağımlılığı söz konusu. O yüzden ben Selçuk’un âşık olduğuna inanmıyorum. En azından Taro algımla Selçuk’un duygusu aşk değil benim için.”

Emir Tekin: Selçuk’unki aşk değil


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle