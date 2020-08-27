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Elveda Derken İspanya’da
Ece Uslu’nun ünü, rol aldığı dizilerle Türkiye sınırlarını aştı. Oyuncunun başrolünü üstlendiği “Sevgili Geçmiş” İtalya’da büyük ilgiyle izlenirken, bir diğer dizisi “Elveda Derken” de İspanya’ya satıldı.
Kanal D ekranlarında 2007-2008 yılları arasında izleyiciyle buluşan “Elveda Derken”, önümüzdeki günlerde “Mi Ultimo Deseo” (Son Dileğim) adıyla İspanya’da yayınlanmaya başlayacak. Osman Yağmurdereli’nin yönetmenliğini üstlendiği “Elveda Derken” dizisinde Ece Uslu ile birlikte Gökhan Tepe ve Burcu Kara da rol almıştı.
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