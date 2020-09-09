Elite Dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Elite oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İlk olarak 2018 yılında yayınlanmaya başlamış olan Elite dizisi, İspanya’da bulunan bir özel okuldaki öğrencilerin hayatları üzerinden ilerliyor. Tamamen gençlik dizisi olan Elite aynı zamanda drama ve gizem konularını da içerisinde barındırmaktadır.

Elite Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide, İspanya’nın en ünlü ve önemli okullarından birisi olan Las Encinas adında bir özel okul bulunuyor. Bu kadar ünlü okul olması sebebi ile zengin kişilerin çocukları bu okulda eğitim almaktadır. Okulun öğrencilerinin tamamının tanınan ve maddi yönden geliri olan ailelerin çocuklarından oluşmasının yanı sıra bu okula gitmeye hak kazanan 3 farklı çocuk da bulunuyor. Burslu şekilde okulda eğitim görmeye hak kazanan bu 3 öğrenci, eski okullarının depremde yıkılması nedeni ile bu hakkı elde ediyor.

Elite dizisinin konusu tam olarak bu 3 öğrencinin okula gelmesi sonucunda başlıyor. Tamamen gençlik dizisi olmasının yanı sıra dizi içinde oldukça gizemli olaylarda yer almaktadır. Okula yeni gelen burslu 3 öğrencinin ardından okuldaki bir öğrencinin ölmesi olayları tamamen değiştiriyor. Maddi konum farklılıkları nedeni ile bu ölümden 3 öğrencinin sorumlu tutulması sonrasında gizemli olaylar birer birer dizi içinde yer almaya başlıyor. Elite dizisinde Müslüman olan ve okulda başörtüsü takan bir öğrencinin uyarı alması ve başörtüsünü takmaktan vazgeçmesi gibi olaylara da yer verilmiştir. Her sezon farklı heyecanların yer aldığı dizinin önümüzdeki sezonu ise izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Elite Kaç Bölüm Ve Sezon?

Toplamda 3 sezon yayınlanmış olan Elite dizisi, her sezon 8’er bölüm olmak üzere şu ana kadar toplamda 24 bölüm şeklinde yayınlanmıştır. Elite dizisinin 4. Sezonunun yayınlanma tarihinin ise 2020 yılının sonlarına doğru olacağı tahmin edilmektedir. Son sezonunda diğer sezonlarda olduğu gibi 8 bölümden oluşacağı düşünülüyor.

Elite Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin ilk bölümünden bu yana en beğenilen ve ilgi gösterilen başrol karakteri olan Carla’yı canlandıran Ester Exposito’dur. Elite dizsinin diğer oyuncu kadrosu ve karakterleri şu şekildedir:

- Ester Exposito: Carla

- Omar Ayuso: Omar

- Miguel Bernardeu: Guzman

- Mina El Hammadi: Nadia

- Itsan Escamilla: Samuel Garcia Dominguez

- Miguel Herran: Christian

- Jaime Lorente: Nano

- Lora Marceli: Beatriz

- Danna Paola: Lu

- Maria Pedraza: Marina

Elite Yönetmeni Kimdir?

Elite dizisinin yönetmenliğini Ramon Salazar ve Dani De La Orden üstlenmiştir.

Elite Yapımcısı Kimdir?

- Dario Madrona

- Carlos Montero

Elite Senaristi Kimdir?

Dizinin yapımcılığını üstlenen Dario Madrona ve Carlos Montero aynı zamanda dizinin senarist kadrosunda yer almaktadır.