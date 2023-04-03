Elif Uslusoy: Kendimi çok şanslı hissediyorum

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◊ “Veda Mektubu” izleyici tarafından çok sevildi. Neler söylemek istersiniz?

- “Veda Mektubu” benim ilk işim ve böyle bir işle başladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. O kadar güzel bir ekiple çalışıyorum ki, sendelediğim anlar oluyor ama kimse düşmeme izin vermiyor. Herkes her an yardım etmeye ve yardım istemeye çok açık. Bu yüzden de ekip işini iyi başardığımızı düşünüyorum. Tabii bunun izleyicide pozitif bir karşılığı oluyor.

◊ “Veda Mektubu” senaryosu elinize geldiğinde, okuduğunuzda neler hissettiniz?

- Hiç bilmediğim, tanımadığım iki farklı aile yapısı var dizide. Başka dertleri, başka duyarlılıkları var. Yaşanmış bir hikâye üzerinden bunların anlatılacak olması beni çok heyecanlandırdı.

MİNA, ELİF’TEN ÇOK FARKLI

◊ Dizide Mina karakterine can veriyorsunuz. Nasıl biri Mina?

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- Mina, Elif’ten çok farklı ama dertleri de bir o kadar evrensel. Tecrübe etmediğim ama aşina olduğum bir baskı altında büyüyor Mina. Sevgiyi tanıdığı yerde, ailesinde, sorunları var. Bunlar da sosyal hayatına yansıyor ve bazen kaybolmasına neden oluyor. İkili bir hayat yaşamaya çalışıyor.

SET BENİM İÇİN OKUL GİBİ

◊ Mina ile benzer ortak paydada buluştuğunuz noktalarınız var mıdır?

- Mina, duygularını filtresiz bir şekilde yaşıyor. Bu noktada çok benziyoruz.

◊ Daha yolun başında çok genç bir oyuncusunuz. Tecrübeli oyuncularla aynı sahneyi paylaşmak size ne hissettiriyor?

-Kendimi çok şanslı hissediyorum. Set hayatım şu an benim için bir okul gibi. Kimden ne alabilirim diye gözlerinin içine bakıyorum. Saygı duyduğum insanlarla çalışmak, onlarla ortaya bir iş çıkarabiliyor olmak çok değerli.

MOTİVASYON KAYNAĞIM AİLEM VE ARKADAŞLARIM

◊ Setten arta kalan vakitlerde neler yapıyorsunuz?

- Piyano çalmak, karakalem çizim yapmak ve dünya sinemasını takip etmektir sanırım.

◊ Kendinizi nasıl motive edersiniz? Hayat mottonuz var mıdır?

- Motivasyon kaynağım ailem ve arkadaşlarım. Beni en çok sevgi motive ediyor sanırım ve sevgiyi en çok hissettiğim yer orası. Derin ve samimi bağlar kurmaya çalışıyorum.