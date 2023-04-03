Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Elif Uslusoy: Kendimi çok şanslı hissediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Elif Uslusoy#Veda Mektubu#Kanal D
Elif Uslusoy: Kendimi çok şanslı hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 08:12

Elif Uslusoy, Kanal D’nin sevilen dizisi “Veda Mektubu”nda Mina olarak izleyici karşısına geçiyor. Televizyondaki ilk işinde tecrübeli oyuncularla rol aldığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi: “Kendimi çok şanslı hissediyorum. Set hayatım şu an benim için bir okul gibi. Saygı duyduğum insanlarla çalışmak, benim için çok değerli.”

Haberin Devamı

“Veda Mektubu” izleyici tarafından çok sevildi. Neler söylemek istersiniz?

- “Veda Mektubu” benim ilk işim ve böyle bir işle başladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. O kadar güzel bir ekiple çalışıyorum ki, sendelediğim anlar oluyor ama kimse düşmeme izin vermiyor. Herkes her an yardım etmeye ve yardım istemeye çok açık. Bu yüzden de ekip işini iyi başardığımızı düşünüyorum. Tabii bunun izleyicide pozitif bir karşılığı oluyor.

Veda Mektubu” senaryosu elinize geldiğinde, okuduğunuzda neler hissettiniz?

- Hiç bilmediğim, tanımadığım iki farklı aile yapısı var dizide. Başka dertleri, başka duyarlılıkları var. Yaşanmış bir hikâye üzerinden bunların anlatılacak olması beni çok heyecanlandırdı.

MİNA, ELİF’TEN ÇOK FARKLI

Dizide Mina karakterine can veriyorsunuz. Nasıl biri Mina?

Haberin Devamı

- Mina, Elif’ten çok farklı ama dertleri de bir o kadar evrensel. Tecrübe etmediğim ama aşina olduğum bir baskı altında büyüyor Mina. Sevgiyi tanıdığı yerde, ailesinde, sorunları var. Bunlar da sosyal hayatına yansıyor ve bazen kaybolmasına neden oluyor. İkili bir hayat yaşamaya çalışıyor.

Elif Uslusoy: Kendimi çok şanslı hissediyorum

SET BENİM İÇİN OKUL GİBİ

Mina ile benzer ortak paydada buluştuğunuz noktalarınız var mıdır?

- Mina, duygularını filtresiz bir şekilde yaşıyor. Bu noktada çok benziyoruz.

Daha yolun başında çok genç bir oyuncusunuz. Tecrübeli oyuncularla aynı sahneyi paylaşmak size ne hissettiriyor?

-Kendimi çok şanslı hissediyorum. Set hayatım şu an benim için bir okul gibi. Kimden ne alabilirim diye gözlerinin içine bakıyorum. Saygı duyduğum insanlarla çalışmak, onlarla ortaya bir iş çıkarabiliyor olmak çok değerli.

MOTİVASYON KAYNAĞIM AİLEM VE ARKADAŞLARIM

Setten arta kalan vakitlerde neler yapıyorsunuz?

- Piyano çalmak, karakalem çizim yapmak ve dünya sinemasını takip etmektir sanırım.

Kendinizi nasıl motive edersiniz? Hayat mottonuz var mıdır?

- Motivasyon kaynağım ailem ve arkadaşlarım. Beni en çok sevgi motive ediyor sanırım ve sevgiyi en çok hissettiğim yer orası. Derin ve samimi bağlar kurmaya çalışıyorum.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elif Uslusoy#Veda Mektubu#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles
Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya