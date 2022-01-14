Ela Yörüklü: Bu ekipte olmak büyük şans

Haberin Devamı

◊ Sizi biraz yakından tanıyarak başlayalım röportajımıza...

- 1998, Bursa doğumluyum. Bursa’da, sanat ve sporun içinde büyüdüm. 5 yaşında baleye başladım. Yıllarca piyano çaldım. Ardından voleybol ile birlikte spor kariyerime adım attım ve 5 sene profesyonel voleybol oynadım. Hayatıma oyunculuğun girmesiyle birlikte İstanbul’a taşındım. 3 sezondur beni “Arka Sokaklar”da Ezgi Vural karakteriyle görüyorsunuz. Eşzamanlı olarak akademik eğitimimi sürdürüyorum. Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. Şu an yapmak istediğim iki meslek de hayatımda akış içinde.

◊ Oyunculukla nasıl tanıştınız?

- İlk kez ilkokulda tanıştım. Tiyatro çok büyük bir heyecan ve haz vermişti bana. Sahneye ilk çıktığımda nasıl büyülendiğimi hatırlıyorum. Liseye geçtiğimde Bursa Şehir Tiyatrosu oyuncularından özel dersler aldım. Ardından üniversiteye hazırlık sürecinde tüm dikkatimi okula ayırdım. Üniversiteyi kazandıktan sonra da oyunculuğa tümüyle geçiş yaptım.

Haberin Devamı

GÜZELLİK YARIŞMASINI OYUNCULUĞA GİDEN YOL OLARAK GÖRMEDİM

◊ Best Model of Turkey yarışmasına katıldınız ve Türkiye ikincisi seçildiniz. Neden güzellik yarışmasına katılmak istediniz?

- Güzellik yarışmasına katılma sürecim oyunculukla bağlantılı olarak gelişmedi. Üniversiteyi kazandıktan sonra annem bir gün Best Model yarışmasını gündeme getirdi. Açıkçası başta pek istekli olmadım, ancak anılarımda farklı bir deneyim olarak kalabileceğini söylemesi üzerine bu düşünceyle yola çıktık. Yarışmanın ardından oyunculuğa sekmek ya da yarışmayı kestirme bir yol gibi görmek aklımın ucunda yoktu. Ancak fırsat o ki, oyunculuğa geçişim de bundan sonra oldu.

◊ Nasıl?

- Yarışmada tanıştığım ve hâlâ birlikte çalıştığım menajerim Emrah Yıldız, oyunculuk yapmak isteyip istemediğimi sordu. Karşıma çıkan bu fırsatla süreci daha güvenli ve hızlı bir şekilde başlatma şansım oldu. Ben o yarışmaya katılmamış olsaydım da, bugün muhakkak sanatla uğraşıyor olurdum.

Haberin Devamı

KENDİMİ ÇOK ÇABUK ‘AİT’ HİSSETTİM

◊ “Arka Sokaklar” gibi yıllardır ekranda olan bir projede rol almanın olumlu-olumsuz yanları neler?

- Birçok olumlu yanı var. Oturmuş bir çalışma sisteminde, birbirini iyi tanıyan, birbirine bağlı bir ekip ve böylesine usta oyuncularla olmak büyük şans. Sadık izleyici kitlesi ve kanıtlanmış başarısı da kişiye güven veriyor. Olumsuz olabileceğini düşündüğüm tek bir an olmuştu, o da diziye girmeden hemen önce. Ben 14’üncü sezonda dahil oldum, 14 yıldır aile ortamı kurmuş bir işe yeni gelen biri olarak çabuk adapte olur muyum diye biraz endişelenmiştim. Fakat kafamdaki bu soru işareti ilk haftadan uçup gitti. Herkesin kucaklayıcı ve sıcak yaklaşımı ile kendimi çok çabuk ait hissettim.

Haberin Devamı

◊ Set dışında neler yapıyorsunuz?

- Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. Eğitim sürecim devam ediyor bir yandan. Çalışırken okumak zamanımın büyük bir kısmını dolduruyor. Okulum Bursa’da. Sınav zamanlarında aynı gün içinde iki kez Bursa-İstanbul yaptığım oluyor. Sık sık tiyatroya gidiyorum. Bolca kitap okuyorum, müzik dinliyorum.

SOSYAL MEDYADA SEVGİ DİLİ KULLANILSIN

◊ Sosyal medyayla aranız nasıl?

- Sosyal medyayla aramı iyi tutmaya çalışıyorum. İşimizle oldukça bağlantılı olmaya başladı. Sosyal medyanın doğru kullanılması ve yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben çok vaktimi harcamamaya özen gösteriyorum.

◊ Size yapılan yorumları takip ediyor musunuz?

- Yorumların birçoğunu okuyorum. Beni takip edenlerin gösterdiği sevgi ve ilgiden ötürü çok mutluluk duyuyorum. Kötü yorumları da süzgeçten geçirerek kendime artı katabileceğim şekilde değerlendiriyorum. Sosyal medyada sevgi dilinin kullanıldığını görmeyi diliyorum.

Haberin Devamı

VETERİNER HEKİM OLACAĞIM

◊ Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?

- Şu anda oyunculuk mesleğimi sürdürürken, veteriner hekim olma hayalimi de gerçekleştirmek için eğitim sürecimi devam ettiriyorum. Sanat ve hayvan sevgimin içinde olduğu bu iki alanda var olmak istiyorum. Çok şanslıyım ki, yapmak istediğim iki mesleğin de içindeyim.