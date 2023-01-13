Ekranların ‘Kraliçe’si

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KANAL D yeni sezona “Kraliçe” adlı çok konuşulacak dizisiyle damga vuracak. Mednova, Medyapım ile birlikte hayata geçirdiği, büyük ses getiren “Sadakatsiz”in ardından bu kez dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinin yerli versiyonunu çekiyor. Merakla beklenen dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

Dizide başrolü ünlü oyuncular Burcu Özberk ve Gökhan Alkan paylaşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri de yer alacak. Ünlü oyuncu, Burcu Özberk’in ablası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Burcu Özberk, en son “Aşk Mantık İntikam” dizisinde rol almıştı.

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Gökhan AlkanHenüz yönetmen koltuğunda kimin oturacağının belli olmadığı “ Kraliçe ”, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını ekrana taşıyacak. Çekimlerine kısa süre sonra başlanacak “Kraliçe” yakında izleyici karşısına çıkacak.

Gonca Vuslateri, Burcu Özberk’in ablasını canlandıracak.

Amerika’da 7 sezon yayınlandı

Televizyonun en başarılı drama yapımlarından gösterilen “Queen Sugar”, Amerikalı yazar Natalie Baszille’nin romanından ekrana uyarlandı. 2016 yılında ekran yolculuğuna başlayan dizi, geçen yıl 7’nci sezonuyla final yaptı. Oprah Winfrey’in başyapımcısı olduğu diziyi Ava DuVernay yazıp yönetmişti. Ödüllü yapımın hikâyesi, NBA’de forma giyen kocasının karıştığı skandalla sarsılan, hemen ardından babasının ölüm haberini alan bir kadının aile evine dönmesiyle başlıyor. Burada iki kardeşiyle bir araya gelen kadın, onlarla birlikte şeker kamışı tarlasını yönetmeye çalışıyor.

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