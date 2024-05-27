Ekranlara damga vuran Yargı'dan muhteşem final! 'Her şey bitmek için başlar'

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Yayınlandığı ilk günden itibaren pazar akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı dizi Yargı’nın finali Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

“Yargı Veda” gecesinde Yargı’da rol alan oyuncular ve emek verenlerin yanı sıra sürpriz isimler de yer aldı.

Bu özel gecenin açılışını sunucu Saba Tümer yaptı.

Dizinin oyuncuları sahneye çıkıp hem şarkı söyledi hem de duygularını dile getirdi.

UĞUR POLAT

Yekta karakterine hayat veren Uğur Polat şunları söyledi:

“Muhteşem bir gece. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir iş yaptık.”

UĞUR ASLAN

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Dizide Eren Baş komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan sahne alıp şarkı söyledi.

Duygularını dile getiren Aslan, ‘Deprem bölgesiyle ilgi çok hikaye yaşadık ben de o hikayelerde olanlardan biriyim kim destek bulunuyorsa teşekkür ederim.’ dedi.

KAAN URGANCIOĞLU

"Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Projede biz görünüyoruz ama bunu ekip olarak yapıyoruz Yargı’nın teknik ekibine çok çok teşekkür ediyoruz."

YARGI’NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Dizinin 95. bölümü;

Cicero'nun ‘Her şey bitmek için başlar’ mesajına açıldı.

Ceylin ve Ilgaz, taşındıkları evin bahçesinde çıkan cesetten sonra büyük şok yaşadı.

FARKLI BİR HAYAT FARKLI BİR HİKAYE

Daha sonra dizide Ceylin’in kardeşi İnci’nin öldüğü güne gidildi.

İnci ve Engin’in Ceylin’e sürpriz doğum günü pastası getirdiği anlara yer verildi.

ILGAZ'I ŞAŞIRTAN CESET

Kağıt toplayıcı çocuğun çöpten çıkardığı valizde ceset çıktı. Olay yerine giden Ilgaz, Eren’den bilgi aldı.

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Valizi açan Ilgaz, sessizliğe büründü. Emniyete geçen Ilgaz, babasına ve Eren’e olanları anlattı:

“Kızın adı Buse, dün gece birlikteydik. Buse’ye barda birinin sarkıntılık yaptığını fark ettim. Üç saat kadar beraber zaman geçirdim. Evine bırakmamı istedi, ben de valeden rica ettim bizi bırakması için. Evde de içelim diye ısrar edince kabul ettim. Uyuya kaldık, sonra da uyandım ayrıldım.”

Ilgaz daha sonra Metin ve Eren’e dosyayı bırakacağını söyledi.

Buse’nin telefonunu inceleyen bilişim ekibi, Eren’e Avukat Ceylin Erguvan’dan tehdit mesajları almış bilgisini verdi.

Ceylin’in babası Zafer, İnci’nin cebinde yasaklı madde bulduğunu söyledi;

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‘Sattığını kabul etti, arabayı da böyle almış’

Polis ekipleri, Ceylin’i cinayet soruşturması nedeniyle emniyete götürdü.

Derya Savcı, çöp konteynerinden çıkan cesedin dosyasını devraldı Eren Komiser de ona detayları aktardı.

Engin babası Yekta’yı arayıp, Ceylin için yardım istedi.

Derya Savcı, Ceylin’i ifadeye aldı.

Ceylin ifadesinde, “Buse Hanım, müvekkilimin bir çalışanıydı. Ben kendisini duruşmalardan tanıyorum, birkaç kez de telefonda mesajlaşma var o kadar. Evine gitmedim, adresini de bilmiyorum” dedi.

Ilgaz Savcı’yı da sorguya alan Derya Savcı, ‘Buse Hanım’ı nereden tanıyorsunuz’ diye sordu. Ilgaz da ‘Daha önce hiç görüşmedik’ dedi.

Derya Savcı da, ‘Buse Hanım ile telefonla üç kez görüşmüşsünüz’ kayıtlarda var sözleriyle Ilgaz’a yüklendi.

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YEKTA'NIN BÜYÜK OYUNU

Ceylin, Yekta’dan yardım istedi. Yekta da karşılığında Ceylin’den ‘Tilmen Hukuk’ta çalışmalarını istedi.

Teklifi kabul eden Ceylin, Yekta odadan çıktıktan sonra teklifi kabul etmeyeceğini söyledi. Yekta da Ceylin’in sözlerini duydu. Polise Buse’nin adresini verip ihbarda bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri Buse’nin evine gitti ve delilleri topladı.

Ilgaz ile Ceylin, Buse’yi öldürmekle şüpheli olarak suçlandı. İkili bir araya gelip, cinayet üzerine konuştu.

ILGAZ VE CEYLİN KAÇTI

Ilgaz, ‘Biri sana ya da bana komplo kurmuş olabilir, o cinayet üzerimize yıkılmadan bunu çözmeye çalışacağız. Buradan çık ve dışarı gel. Dışarıda seni bekliyor olacağım’ sözleriyle Ceylin’i uyardı.

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Derya Savcı’dan izin alan Ceylin emniyetten ayrıldı. İkili olayı çözene kadar ortadan kaybolmaya karar verdi.

CEYLİN GERÇEKLERİ ANLATTI

Ilgaz, Ceylin’i Eren’in evine götürdü. Ceylin olay günü kardeşi İnci’nin başından geçenleri anlattı: ‘İnci hocasıyla vakit geçirirken adamın eşi eve gelmiş, kardeşimi darp edip dışarı atmış, beni aradı gittim. Kardeşime bunu yapanlardan hesap sordum sonra da eve geldik’

Olay yeri inceleme ekibinden Göksu, Eren’e cinayet silahının Ilgaz’a ait olduğu bilgisini verdi. Ne yapacağını bilmeyen Eren çaresiz kaldı.

Metin Amir, Ceylin’in olay saatinde Ortaköy’de olduğunu Derya Savcı’ya söyledi.

Eren de olay yeri incelemenin verdiği bilgileri Derya’ya aktardı. Silahın Ilgaz Kaya’ya ait olduğunu söyledi. Derya Savcı ve Metin Amir büyük şok yaşadı.

Derya Savcı, Ceylin ve Ilgaz’ın gözaltı kararı çıkarıp ikilinin yeniden ifadesinin alınmasını istedi:

‘Katil zanlısı bir Savcı olabilir neticede’

Metin Amir, ‘Ilgaz böyle bir şey yapmaz, Ilgaz benim oğlum sayın Savcım’ sözleriyle Derya’yı ikna etmeye çalıştı.

Derya, Metin’i görevden alıp, Eren’i de dosyadan uzaklaştırdı.

ILGAZ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Barda olanları düşünen Ilgaz, o gün olan her şeyin daha önceden planlamış olabileceğini Ceylin ile paylaştı.

İkili olayın gerçekleştiği bara gidip, kamera kayıtlarını inceledi. Buse’yi rahatsız eden şahsın arabasının plakasını alıp Eren’e verdi. Eren de şüpheli şahsın Adem Tunka olduğunu ve kaçtığı bilgisini paylaştı.

Buse ve Adem’in işbirliği yaptığı anlar ekranlara yansıdı. Ilgaz gittikten sonra eve giren Adem, Buse’yi öldürüp cinayet silahını da evde bıraktı. Daha sonra Buse’nin cesedini valize koyup çöpe attı.

Zafer kızı İnci’nin eşyalarını karıştırıp, yasaklı maddeler buldu. Eşi Gül’e gösterip İnci’yi eve çağırmasını istedi.

ILGAZ ESKİ DOSTUNDAN YARDIM İSTEDİ

Ceylin ile Muğla’ya giden Ilgaz, İclal Savcı’dan yardım istedi. İclal yardım edeceğini söyleyip evinin anahtarını verdi.

Ceylin ve Ilgaz arasında samimi anlar yaşandı. Ceylin, ‘Biz evleneceğiz göreceksin’ dedi. Ilgaz ise, ‘Asla, siyah ile beyaz kadar farklıyız’ karşılığını verdi. Ceylin iddiasını sürdürdü; ‘Dikkat et Savcım siyah her zaman beyazı yutar’

İclal, Hakime arkadaşı ve eşi Yavuz’la buluştu, Savcı bir arkadaşına yardım ettiğini söyledi. Masadan ayrılan polis, Adem Tunka’yı arayıp açığa çıktığını söyledi.

İNCİ NEDEN ÖLDÜ?

Parla, İnci’yi arayıp eve gitmemesi konusunda uyardı. İnci de Engin’i arayıp yardım istedi.

Engin, İnci’ye ne olduğunu sordu İnci de yalan söyledi. İnci’ye aşık olan Engin ‘Neden beni sevmedin’ diye sordu. İnci de ‘Ezik ve korkak olmanı, sümsüklüğünü’ sözleriyle karşılık verdi. Engin İnci’yi yere itip onu öldürdü.

ILGAZ VE CEYLİN'İN ROMANTİK ANLARI

Ceylin, Ilgaz ile yaşadıklarını değerlendirdi, ‘Bizi bir araya getiren kader!’ Ilgaz da Ceylin’in sözlerini destekledi.

İkili daha sonra romantik anlar yaşadı.

İkilinin romantik anları, Hakime Esin Kardın’ın eşi Yavuz Kardın'ın eve baskın yapmasıyla son buldu.

“Oğlumuz Can'ı sen yargıladın, en üst sınırdan 27 yıl hapis istedin hiç acımadın. Meslektaşın sana geldi, yalvardı. Ne itibarımızı düşündün ne de bizi. Can kendi halinde sessiz bir çocuktu, onu sen öldürdün. İki hafta önce canına kıydı, tek evladımızı sen aldın elimizden”

Ilgaz, ‘Adem’i siz yolladınız’ karşılığını verdi. Yavuz, ‘Adem iyi çocuktur, babasının cezasını yattı. Sen de aynı şeye yaşa istedik, yapmadığın bir şeyden suçlan dedik’ sözleriyle Ceylin ve Ilgaz’ı vurdu.

HER ŞEY ESKİYE DÖNDÜ

Dizi daha sonra tekrar günümüze döndü. Polis ekipleri bahçede bulunan cesedin, Hakime ve Amir bir çiftin oğullarının kız arkadaşına ait olduğunu ve dosyanın kapandığını söyledi.

Olanları düşünen Ceylin, İstanbul’a geri dönme kararı aldı. Bunu da eşi Ilgaz, Eren ve Yekta ile paylaştı; "Sağ olsun hayat bana ilk dakikadan gösterdi. Sen busun seçtiğin adam da bu hayatın da bu. Biz buraya ait değiliz o yüzden geri dönüyoruz."

“Hayat bana kaçarak kaderimden kurtulamayacağımı öğretti. Nereye gidersen git kendini götürüyorsun. Kaderini, biriktirdiklerini... Gitmek değil ki mesele, yanında götürdüğün kendinsin çünkü! İnsanın en mutlu olduğu yerin sevdiklerinin yanı olduğunu öğreniyorsun. İnsanın eve gelince sevenleri olsun yeter”

MUTLU SONLA BİTTİ

Dizinin finalinde Eren Amir oldu.

Elif ile Mercan aynı sınıfta eğitimlerine devam etti.

Aylin, Gül ve Laçin güzellik salonu açtı.

Osman taksiciliğe devam etti.

İclal, Efe ve Tuğçe cinsel suçluları bulmak için çalışmalarda bulundu.

Parla uluslararası hukuk eğitimi için Paris’e gitti.

Çınar, İşletme bölümünü kazandı. Defne ile aynı okulda eğitim aldı.

Merdan Dede vefat etti.

Yekta ikinci kitabını yazdı.

Ceylin Yekta’dan hukuk bürosunu devraldı.

Ilgaz ise Başsavcı oldu.

Ceylin ve Ilgaz üçüncü çocuklarını kucağına aldı.

YARGI SEVERLERDEN BÜYÜK DESTEK

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyircili gösterim ile final yapan dizinin biletleri satışa çıkar çıkmaz 24 saat dolmadan tükendi. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gecenin tüm geliri öncelikle deprem bölgesindeki gençler olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) gençlerin eğitimi için bağışlandı.