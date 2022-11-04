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Ekran yolculuğu başladı

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#Yürek Çıkmazı#Ayça Bingöl#Alp Navruz
Ekran yolculuğu başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:01

TRT 1’in yeni dizisi “Yürek Çıkmazı”, ilk bölümüyle geçen salı akşamı izleyiciyle buluştu.

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Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikâyesini ekrana taşıyan dizinin ilk bölüm izlemesine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile yönetmen Serdar Gözelekli, başrol oyuncuları Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta katıldı.

Dizinin kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için mesaj vereceğini ifade eden Sobacı, “Derdimiz, şiddetin ayazında kalmış her türlü ferdin o şiddetten aldığı kalıcı yaralara ayna tutmak ve o yaraların yenilenmemesi için bir farkındalık oluşturmak” dedi.

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#Yürek Çıkmazı#Ayça Bingöl#Alp Navruz

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