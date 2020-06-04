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Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:42,Son Güncelleme:

Ediz Hun, Ertuğrul Gazi olacak

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Ediz Hun, Ertuğrul Gazi olacak
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Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun ekrana dönüyor. Ünlü aktör, ‘Kuruluş Osman’ dizisinde Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını oynayacak.

ENGİN Altan Düzyatan’ın “Diriliş Ertuğrul” adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devamı olan “Kuruluş Osman”ın kadrosuna Yeşilçam’ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Hun, Burak Özçivit’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’yi canlandırdığı “Kuruluş Osman”ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştı.

Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun’un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi’yi Konya’da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak. 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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