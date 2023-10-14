İkinci kez Harbiye'ye çıkan Edis'ten Sinem Kobal ile hatıra pozu

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Edis’in sevilen şarkılarını seslendirdiği gece, ses, ışık, dans ve görsel şovlarla renklendi.

“Bugünün çok özel bir gizemi var. Hiçbirimiz birbirimizi kişisel olarak tanımasak da çok özel bir duyguyu paylaşmak için buradayız. Bu ana ait olmayı seçmek çok özel bir duygu” diyen Edis, “An” şarkısını seslendirdi.

Ünlü şarkıcı daha sonra şöyle konuştu:

“Zorlu bir dünyada yaşıyoruz, hiç kolay değil. O yüzden pozitif anın tadını çıkaralım. Buradan döndüğünüz zaman burada yaşadıklarınızı koyun cebinize. Anın kıymetini bilmek, anda olabilmek çok önemli. Şu an hiçbir şey bizi etkilemesin. Çok şanslıyım ki sizin gibi böyle duyarlı bir seyirciye sahibim.”

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Konseri izlemeye gelenler arasında Çağla Şıkel, Enis Arıkan, Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu da vardı.

Çocuklar babaya emanet

Edis’i yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu ile birlikte protokolden izleyen Sinem Kobal, kızlarını eşi Kenan İmirzalıoğlu’na bıraktığını söyledi: “Edis’e bayılıyoruz. İki yakın arkadaş onu dinlemeye geldik.” Burçin Terzioğlu da sevgilisi Umut Duygu’nun da ünlü oyuncuya çocuk bakımı için yardıma gittiğini söyledi.

Çok seviyoruz

Konseri Çağla Şıkel ile izleyen Enis Arıkan, “Edis’i çok seviyoruz. Çağla ile heyecanla buraya geldik. Edisçiğimizi izleyeceğiz, mutluyuz” dedi.