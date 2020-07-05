Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında? İşte Ecem Erkek'in biyografisi
Ecem Erkek kimdir? Pantene Altın Kelebek Ödülleri ilk kez farklı bir konseptle ekranlara geliyor. 46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu ödülüne Ecem Erkek layık görüldü. İzleyenler Ecem Erkek'in biyografisini araştırmaya başladı. İşte, Ecem Erkek'in biyografisi ve hayatı.
Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.
2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.
2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.
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