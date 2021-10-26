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“Ece Üner İle Susma”da 17 yaşındaki Rabiha’nın kaybolmasıyla ilgili şok iddialar

#Ece Üner İle Susma#Kanal D#Ece Üner

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner’in yaptığı “Ece Üner İle Susma”da 17 yaşındaki Rabiha’nın şüpheli kaybı herkesi şoke etti. Rabiha'nın babası ise kızını kaçıran kişinin Recep (24) adında bir şahıs olduğunu iddia etti ve Recep hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.

 

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RABİHA’YI KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLEN RECEP, KONUŞMAMALARI İÇİN AİLESİNİ TEMBİHLEDİ Mİ?

Ece Üner ile Susma ekibi genç kızın kaybında bir sonuca ulaşmak için Recep’in ailesinin evinin önünde adeta sıkı bir takibe başladı; ancak Recep’in ailesi oğullarından komut alarak hiçbir açıklamada bulunmamaya devam ediyor, küçük Rabiha’nın ise orada neler yaşadığı hala merak konusu.

İDDİAYA GÖRE GENÇ KIZ DAHA ÖNCE DE RECEP TARAFINDAN ALIKONULMUŞTU

Ailenin iddiasına göre Rabiha 10 Eylül’de yine Recep tarafından kaçırılmıştı ancak aile kendi imkanlarıyla genç kızı 11 Eylül’de eve geri getirmeyi başarmıştı. 2 Ekim’de tekrar ortadan kaybolan ve Recep tarafından alıkonulduğu iddia edilen Rabiha kurtulabilecek mi?

KÜÇÜK KIZ İÇİN KORKUNÇ İDDİALAR!

Programda Rabiha’nın babası Erçin Bey korkunç açıklamalarda bulundu. Suçlamaların odağındaki Recep’in yengesi Esen Hanım, uzlaşmak için Erçin Bey’in yanına gelmiş ve Rabiha’nın annesi Fatma’nın genç kıza şiddet uyguladığını iddia etmişler.

Erçin Bey’in son açıklaması ise stüdyoda şok etkisi yarattı “Esen bana 17 yaşındaki kızımın hamile olduğunu söyledi” diyerek herkesi hayrete düşürdü.

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Ece Üner ile Susma hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.45’te Kanal D’de…

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