Ece Aydemir: Çok şanslı hissediyorum

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◊ Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın oyuncu kadrosuna dahil oldunuz. Uzun süredir ekranda olan bir dizide yer almak size neler hissettiriyor?

- 18 sezon, 18 yıl... “Arka Sokaklar” çok güçlü bir proje. Böyle büyük ve profesyonel bir ekiple birlikte olmak beni çok heyecanlandırıyor. Çok büyük ve istikrarlı bir izleyici kitlesi de var aynı zamanda. Böyle güzel bir kitleye, bu kadar güzel bir ekiple hitap edebildiğim için çok mutluyum.

◊ Dizide Cansu karakterine hayat veriyorsunuz. Nasıl biri Cansu?

- Cansu için işi her şeyden önce geliyor. Disiplinli, zeki ve detaycı. Aynı zamanda kontrolü seven net bir duruşu olan, ne istediğini bilen karakteri güçlü biri.

OLAY YERİ İNCELEME MEMURLARININ RÖPORTAJLARINI ARAŞTIRDIM

◊ Olay yeri inceleme memuru olarak izleyici karşısına çıktınız. Rolünüze çalışırken ön hazırlık yaptınız mı?

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- Adli tıp doktorlarının, olay yeri inceleme memurlarının röportajlarını araştırdım. Bu konuyla alakalı videolar izledim bol bol. Bir de kriminal dizilere bayılırım, farklı bir gözle tekrardan izledim daha önce izlediğim dizileri.

◊ Bu denli başarılı projenin içerisinde usta oyuncular ile birlikte aynı sahneyi paylaşmak size ne hissettiriyor?

- Çocukluğumdan beri takip ettiğim bir dizide çok değer verdiğim isimlerle aynı sahneyi paylaştığım için çok şanslı hissediyorum. Yeni bölüm yayınlandıktan sonra onlarla sahnelerim hakkında yorum yapmamız benim için çok kıymetli...

“Arka Sokaklar”ın yeni bölümü bu akşam Kanal D ’de.

GÜNDEMLE PARALEL GİDEN HİKÂYELERİMİZ VAR

◊ Sizce “Arka Sokaklar”ın ekrandaki diğer yapımlardan farkı nedir? Bu kadar sevilmesini siz neye bağlıyorsunuz?

- Hayatın içinden, herkesin gündemi takip ederken okuduğu, duyduğu olaylara yakın gündemle paralel giden hikâyelerimiz var.

İzleyicilerin ilgisini bunun çektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte güçlü bir oyuncu kadrosu, usta bir yönetmen ve son derece özveriyle çalışan kamera arkası ekibimiz var. Sanırım diğer yapımlardan farkımız bunlar.

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◊ Son olarak buradan “Arka Sokaklar” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Öncelikle 18 sezon boyunca bu projeye ilgi duyup sahip çıkan, her cuma kaçırmadan bizleri takip eden seyircilerimize teşekkür etmek isterim. Çok büyük bir emek ve özenle sizi “Arka Sokaklar” seyircileri için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.

Beslenme ve diyetetik öğrencisiyim

◊ Set dışında neler yapıyorsunuz? İlgi alanlarınız nelerdir, biraz bahsedebilir misiniz?

- Bu sene yoğun bir tempom var. Hem oyunculuk yapıp hem okuyorum. Beslenme ve diyetetik öğrencisiyim. Setim ve okulum dışında bana kalan zamanda ailemle ve arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Haftada 3 gün reformer pilates yapıyorum. Tiyatro oyunlarını ve konserleri de takip ediyorum.

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◊ Neden oyuncu olmak istediniz? Sizi oyunculuğa iten faktör ne oldu?

- Küçüklüğümden beri sinema ve tiyatroya çok büyük ilgim vardı. Ailemin de desteğiyle bu alanda eğitim almaya başladım. Ve ilk projemde ilk sahnemi çektikten sonra doğru yolda olduğumu ve kesinlikte bu yoldan ilerlemek istediğime emin oldum.