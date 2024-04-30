Ebru Ceylan Cannes jürisinde

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Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın eşi olan fotoğrafçı ve senarist Ebru Ceylan da bu yıl 77’ncisi yapılacak Cannes Film Festivali’nin jürisinde yer aldı.

“Barbie” filminin yönetmeni Greta Gerwig’in başkanlık yapacağı jüride oyuncular Lily Gladstone ve Eva Green’in yanı sıra yönetmenler Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona ve Kore-eda Hirokazu da yer alacak.

14 Mayıs’ta başlayacak festivalde jüri aralarında Francis Ford Coppola’nın “Megalopolis”, David Cronenberg’in “The Shrouds”, Yorgos Lanthimos’un “Kinds of Kindness” ve Ali Abbasi’nin “The Apprentice” filmlerinin de bulunduğu Cannes Ana Yarışması’ndaki 22 yapımı değerlendirecek.

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Kazananlar, 25 Mayıs’taki törende açıklanacak.