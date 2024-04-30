×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ebru Ceylan Cannes jürisinde

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Ceylan#Cannes#Cannes Film Festivali
Ebru Ceylan Cannes jürisinde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:35

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan Cannes Film Festivali’nin jürisi dün Paris’te açıklandı.

Haberin Devamı

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın eşi olan fotoğrafçı ve senarist Ebru Ceylan da bu yıl 77’ncisi yapılacak Cannes Film Festivali’nin jürisinde yer aldı.

“Barbie” filminin yönetmeni Greta Gerwig’in başkanlık yapacağı jüride oyuncular Lily Gladstone ve Eva Green’in yanı sıra yönetmenler Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona ve Kore-eda Hirokazu da yer alacak.

Ebru Ceylan Cannes jürisinde

14 Mayıs’ta başlayacak festivalde jüri aralarında Francis Ford Coppola’nın “Megalopolis”, David Cronenberg’in “The Shrouds”, Yorgos Lanthimos’un “Kinds of Kindness” ve Ali Abbasi’nin “The Apprentice” filmlerinin de bulunduğu Cannes Ana Yarışması’ndaki 22 yapımı değerlendirecek.

Haberin Devamı

Kazananlar, 25 Mayıs’taki törende açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Ceylan#Cannes#Cannes Film Festivali

BAKMADAN GEÇME!