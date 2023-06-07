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Dünyaca ünlülerle partide

Güncelleme Tarihi:

#Meryem Uzerli#Cannes Film Festivali#Rebel Wilson
Dünyaca ünlülerle partide
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 08:19

Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen özel bir teknedeki partiye katıldı.

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Uzerli, dünyaca ünlü oyuncu Rebel Wilson’ın yeni filminin tanıtıldığı etkinlikten anlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

Rebel Wilson Cannes Film Festivali’nde ilk yönetmenlik deneyimini duyurdu.

Filmin adı ‘The Deb’. Bir köy kasabasındaki sosyete balosuna giden genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Orijinal bir Avustralya müzikali de... Performans tanıtım videosu dakikalarca tüylerimi diken diken etti.

Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum. Ve bizi teknesinde ağırladığı için Len Blavatnik’e de teşekkürler.”

 

 

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#Meryem Uzerli#Cannes Film Festivali#Rebel Wilson

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