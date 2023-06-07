Dünyaca ünlülerle partide

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Uzerli, dünyaca ünlü oyuncu Rebel Wilson’ın yeni filminin tanıtıldığı etkinlikten anlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Rebel Wilson Cannes Film Festivali’nde ilk yönetmenlik deneyimini duyurdu.

Filmin adı ‘The Deb’. Bir köy kasabasındaki sosyete balosuna giden genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Orijinal bir Avustralya müzikali de... Performans tanıtım videosu dakikalarca tüylerimi diken diken etti.

Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum. Ve bizi teknesinde ağırladığı için Len Blavatnik’e de teşekkürler.”