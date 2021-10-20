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Dünya Hali hangi gün, hangi kanalda? Dünya Hali dizisi konusu ve oyuncuları

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Dünya Hali hangi gün, hangi kanalda Dünya Hali dizisi konusu ve oyuncuları

Ekranların yeni komedi dizisi Dünya Hali genç ve yetenekli oyuncuları ve konusu ile beğeni topluyor. Yönetmenliğini Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun yaptığı Dünya Hali dizisi hangi gün, ne zaman? İşte Dünya Hali oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler...

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Yeni dizi Dünya Hali oyuncuları ve konusu izleyenler tarafından merak ediliyor. Dedesinin ölmeden önce son isteğini yerine getirmek için çaba sarf eden bir gencin hikayesini anlatan Dünya Hali, komik sahnelerle ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Dünya Hali hangi gün, hangi kanalda? Dünya Hali dizisi konusu ve oyuncuları hakkında detaylar.

DÜNYA HALİ DİZİSİ KONUSU

Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan’ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter. Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir.

DÜNYA HALİ DİZİSİ OYUNCULARI

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Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun kaleme aldığı Dünya Hali dizisi başrollerinde Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin, Ozan Çelik yer alıyor.

Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok isim yer alıyor.

DÜNYA HALİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT1 ekranlarında her çarşamba yayınlanan Dünya Hali dizisi saat 20:00- 21:40 saatleri arasında izleyicisiyle buluşuyor.

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