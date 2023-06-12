Düğün Savaşı başlıyor

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Yapımcılığını MGM Yapım-Ersen Mercan’ın üstlendiği, başrollerini Durul Bazan ve Ersin Korkut’un paylaştığı “Düğün Savaşı”nda Burak Satıbol, Ayhan Taş, Parla Şenol, İnan Ulaş Torun ve Gizem Arıkan da rol alacak.

Komedi filminin okuma provası geçtiğimiz gün yapıldı. Beyaz eşya satıcısı Yasin’i canlandırmaya hazırlanan Ersin Korkut, “Kutsal Damacana filminin senaristlerinin yazdığı bir film bu. O nedenle hemen kabul ettim. Canlandırdığım Çeyizci Yasin, beyaz eşya alan herkese promosyon olarak kettle (su ısıtıcısı) veriyor. İzleyicinin çok eğleneceği bir iş” dedi.

Senaryosunu Kamuran Süner ve Suat Özkan’ın yazdığı filmin, yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin’in oturuyor.