Dudullu Postası ne zaman çekildi? Dudullu Postası oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Dudullu Postası dizisi oyuncuları ve konusu, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi her hafta Perşembe akşamları yayınlanıyor. Dudullu Postası serisinden uyarlanan karakterler ve hikaye, sıradışı semtin sıradışı insanlarının gözünden aktarılıyor. Dizide Asım karakterine Güven Kıraç, Tayfun karakterine Taner Ölmez, Melis karakterine Hazar Ergüçlü hayat veriyor. İşte dizinin oyuncuları, konusu ve merak edilenler…

DUDULLU POSTASI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dizi 2018 yılında çekildi. Dudullu Postası’nın çekimleri İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu'da gerçekleştirildi.

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI KİMDİR?

Güven Kıraç (Asım), Erkan Can (Vasıf), Taner Ölmez (Tayfur), Hazar Ergüçlü (Melis), Bülent Şakrak (Eyüp), Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar (Ersan), Özgür Emre Yıldırım (Cem), Aslı Bekiroğlu (Betül), Gözde Çığacı (Gül), Levent Tülek (Sebati )

DUDULLU POSTASI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.