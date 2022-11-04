Dubai’de Bandırma rüzgârı

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21 Ekim’de Türkiye’de vizyona giren “Bandırma Füze Kulübü”, dünya prömiyerini Dubai’de bu yıl ilki düzenlenen META Film Festivali’nde yaptı.

Orta Doğu’daki özel sektör ve sinema sektörü paydaşlarını bir araya getiren festivalde filme ilgi büyük oldu. Filmin oyuncuları Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve Aslı Bekiroğlu gösterim öncesi soruları yanıtladı.

İZLEYİCİLERİ AĞLATTI

1950’li yılların sonunda, Türkiye’nin uzaya füze gönderen ülkeler arasına girmesini sağlayan liseli gençlerin hikâyesini konu alan filmi izleyiciler gözyaşları içinde izledi.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği “Bandırma Füze Kulübü”nde Alina Boz, Erkan Kolçak Köstendil ve Görkem Sevindik de rol alıyor.

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