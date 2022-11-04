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Dubai’de Bandırma rüzgârı

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#Atay Yıldız#Deniz Can Aktaş#Aslı Bekiroğlu
Dubai’de Bandırma rüzgârı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:05

60 yıl önce uzaya roket göndermeyi başaran liseli gençlerin hikâyesini konu alan “Bandırma Füze Kulübü” filmi dünya prömiyerini Dubai’de yaptı. Meta Film Festivali’ndeki gösterime filmin oyuncuları Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve Aslı Bekiroğlu katıldı.

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21 Ekim’de Türkiye’de vizyona giren “Bandırma Füze Kulübü”, dünya prömiyerini Dubai’de bu yıl ilki düzenlenen META Film Festivali’nde yaptı.

Orta Doğu’daki özel sektör ve sinema sektörü paydaşlarını bir araya getiren festivalde filme ilgi büyük oldu. Filmin oyuncuları Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve Aslı Bekiroğlu gösterim öncesi soruları yanıtladı.

Dubai’de Bandırma rüzgârı

İZLEYİCİLERİ AĞLATTI

1950’li yılların sonunda, Türkiye’nin uzaya füze gönderen ülkeler arasına girmesini sağlayan liseli gençlerin hikâyesini konu alan filmi izleyiciler gözyaşları içinde izledi.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği “Bandırma Füze Kulübü”nde Alina Boz, Erkan Kolçak Köstendil ve Görkem Sevindik de rol alıyor.

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Dubai’de Bandırma rüzgârı

 

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#Atay Yıldız#Deniz Can Aktaş#Aslı Bekiroğlu

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