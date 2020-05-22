Doya Doya Moda'nın 22 Mayıs tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Jüri üyelerinin verdiği puanlar doğrultusunda Doya Doya Moda'da önce haftanın birincisi belli oldu. Kolyeyi alan isim gözyaşlarını tutamadı. Emel ve Sündüz ise kolyeyi alan ismi duyunca büyük bir haya kırıklığı yaşadı. 'Doya Doya Moda'dan kim elendi?' sorusunun yanıtı için üç aday belirlendi. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda'dan elenen isim...

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Her gün farklı bir konseptle jüri üyesinin karşısına çıkan 7 büyük beden yarışmacı, haftanın finalinde bu kez "program şıklığı" ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. İlk dört bölümde puanlarını yüksek tutan yarışmacılar kolye için mücadele ederken; en düşük puanı alan isimler yarışmada kalmaya çalıştı.

Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Su Baher oldu. 8 haftadır kolye alamayan Su, altıncı kez kolye alacağını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına kalan isimler ise Hanzade, Tuğçe ve Emel oldu. Hanzade, potada olmaktan çok üzüldüğünü dile getirirken; jüriden en çok eleştiriyi alan Tuğçe çabaladığını ifade etti. Potadan ayrılan ilk isim 50 puanla Hanzade oldu.

Doya Doya Moda'dan elenen isim ise yarışmada sadece 1 hafta geçiren Tuğçe oldu.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da geçen haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Mira Muhtarzade ve yeni yarışmacı Tuğçe Kızıler oldu. Hafta boyunca giydikleri kombinler üzerinden değerlendirilerek aldıkları puanlar neticesinde yarışamaya veda eden isim ise Mira Muhtarzade oldu. Öte yandan eleme potasından çıkan Tuğçe ise gözyaşlarına boğuldu.