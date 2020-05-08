Doya Doya Moda'dan kim elenecek? Puan durumuna göre Doya Doya Moda'dan elenecek isim...

Gündüz kuşağı programı Doya Doya Moda ekran macerasında 1 haftayı daha geri bırakmaya hazırlanıyor. Gülşah Saraçoğlu,Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda'nın 8 Mayıs tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşanacak, ayrıca jüri üyelerinden en fazla puanı alan isim kolye ödülünün sahibi olacak.

GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Uzun süredir kolye alamayan Emel, haftanın kazananı oldu. Doya Doya Moda tarihinin en güzel kolyesi olduğunu ifade eden Emel, 10 hafta beklemeye değdiğini ifade etti.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda’da eleme potasına kalan isimler ise Su, Hanzade ve Zenan oldu. Jürinin elenmeyeceğini açıkladığı ilk isim ise Hanzade oldu. Son ikiye kalan Su, 5 kolye almasına rağmen potaya kalacak kadar kötü giyinmesi nedeniyle Kemal Doğulu tarafından eleştirildi.

Doya Doya Moda'ya bu hafta veda eden isim Zenan oldu.