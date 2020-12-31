Doya Doya Moda'da Linet sürprizi - Linet kimdir, kaç yaşında, nereli?
Doya Doya Moda'nın yılbaşı özel bölümüne şarkıcı Linet konuk oluyor. Verdiği kilolar ve tarzıyla adından söz ettiren Linet, Doya Doya Moda yarışmacılarını hem eğlendirecek hem de kombinlerini değerlendirecek. Peki, Linet kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte şarkıcı Linet'in hayatıyla ilgili bilgiler...
Türk- İsrailli sanatçı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana ), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana (İbranice: אני אנא ) isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.
Linet değişimiyle bir süredir adından söz ettiriyor. Kimi takipçisi Linet'in estetik yaptırdığını iddia ederken, kimisi ise uyguladığı fotoşoptan kaynaklanan bir değişim olduğunu dile getirmişti.
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