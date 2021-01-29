Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor... 29 Ocak puan durumu belirleyici olacak

Doya Doya Moda'nın 29 Ocak tarihli bölümünde haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, haftanın finalinde Sünnet Annesi ve Kirve günün konseptinde 600 TL'lik bütçe ile Ümraniye'de 2 saatlik alışveriş imkanı verildi. Günün konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıkacak olan yarışmacılar, 10 puan üzerinden değerlendirilecek. Gün sonunda 1 erkek ve 1 kadın yarışmacı Doya Doya Moda’ya veda edecek.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

29 Ocak Doya Doya Moda haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacılar, tasarım aksesuarların sahibi olurken haftanın en düşük puanını alan isimler yarışmaya veda edecek.