MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDoya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor... 29 Ocak puan durumu belirleyici olacak
GeriTelevizyon Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor... 29 Ocak puan durumu belirleyici olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 29.01.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor... 29 Ocak puan durumu belirleyici olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor... 29 Ocak puan durumu belirleyici olacak
Abone Olgoogle-news

Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda’da bir eleme günü daha geldi çattı. Artık erkek yarışmacıların da tarzlarını sergilediği Doya Doya Moda’da bu haftanın son puanları verilecek, haftanın kazananı ve kaybedeni belli olacak. Gün sonunda “Doya Doya Moda'da kim elendi?” sorusu yanıt bulacak.

Doya Doya Moda'nın 29 Ocak tarihli bölümünde haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, haftanın finalinde Sünnet Annesi ve Kirve günün konseptinde 600 TL'lik bütçe ile Ümraniye'de 2 saatlik alışveriş imkanı verildi. Günün konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıkacak olan yarışmacılar, 10 puan üzerinden değerlendirilecek. Gün sonunda 1 erkek ve 1 kadın yarışmacı Doya Doya Moda’ya veda edecek.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

29 Ocak Doya Doya Moda haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacılar, tasarım aksesuarların sahibi olurken haftanın en düşük puanını alan isimler yarışmaya veda edecek.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle