Doya Doya Moda'da Gülşah Saraçoğlu elendi mi, neden yok?

Doya Doya Moda haftanın finaline bir eksikle başladı. Finalde 3 jüri üyesinin yarışmacıları yorumlaması gözlerden kaçmadı. Yarışma takipçileri 19 Şubat tarihli bölümde jüri koltuğunda oturmayan Gülşah Saraçoğlu'nun akıbetini merak ediyor. Doya Doya Moda'ya geçtiğimiz haftalar Kemal Doğulu veda etmiş, kadroya İvana Sert katılmıştı.

Gülşah Saraçoğlu'nın durumuyla ilgili açıklama yapılmadı ancak Gülşah Saraçoğlu, hikayeler bölümünden yaptığı açıklamada; "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim, iyiyim dinlendim" ifadelerini kullandı.